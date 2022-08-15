تعيين ميا خليفة مستشارة في وزارة التربية بمصر .. حقيقة أم كذب؟

تصدر اسم نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة قائمة الأكثر تداولًا على محرك البحث غوغل في مصر خلال الساعات القليلة الماضية بعد تداول أنباء تعيينها مستشارة إعلامية في مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة.

وتضمنت الأنباء المتداولة أن الصفحة الرئيسية لمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة نشرت إعلانًا يطالب بتعيين ميا خليفة بمنصب المستشارة الإعلامية لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

وسارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لتناقل نبأ تعيين ميا خليفة وسط أجواء من الفرح الذي تخلله نوع من السخرية دون التحقق من صحتها.

وبعد ساعات، كشفت مديرية التربية والتعليم في البحيرة أن ما تم تداوله من أنباء حول تعيين ميا خليفة ضمن كوادر الوزارة كان مجرد "إشاعة" نشرها "هكر" اخترق الصفحة الرسمية للمديرية على موقع فيسبوك.

وجاء في البيان الصادر من مديرية التربية والتعليم في البحيرة تحت عنوان "بيان عاجل": تعلن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، عن أن الصفحة الإعلامية الخاصة بالمديرية تم اختراقها من جهة غير معلومة، موضحًا أنه تم استرجاع الصفحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، وتقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة.

وتقدمت إدارة العلاقات العامة والإعلام في مديرية التربية والتعليم باعتذار لمتابعي الصفحة، وحذرت إدارة العلاقات العامة والإعلام من إضافة أي حسابات تنتحل أسماء قيادات تعليمية.

وكان مجهولون اخترقوا صفحة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، واضعين منشورا يطالب بتعيين ممثلة إباحية مستشارة لتطوير التعليم.

ووضع المخترقون منشورًا يحمل صورة ممثلة الأفلام الإباحية السابقة، مايا خليفة :"نطالب وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بتعيين الدكتورة مايا خليفة مستشارا لتطوير التعليم”.

ميا خليفة

ولدت ميا في 10 فبراير 1993.

ممثلة إباحية أمريكية سابقة وناشطة في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي عام 2000 انتقلت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة حيث سكنت في مقاطعة مونتغومري في ولاية ماريلاند.

انتسبت إلى جامعة تكساس في إل باسو حيث تخرجت بدرجة بكالوريوس في التاريخ.

ميا خليفة تدخل عالم الإباحية

في 2014، دخلت ميا خليفة مجال صناعة الأفلام الإباحية وأصبحت أكثر ممثلة إباحية يتم البحث عنها على موقع بورن هاب مع عدد مشاهدات فاق مليون ونصف مشاهدة.

اختارت مجلة "لوديد" البريطانية في شهر يوليو عام 2016 ميا بالمرتبة الخامسة على قائمة "أشهر ممثلات الإباحية في العالم" نتيجة لجدال الحجاب الإباحي الذي أحدثته في دول العرب.

أصدرت فرقة بوب موسيقية تدعى "تايمفلايز" أغنية بعنوان "ميا خليفة" تكريمًا واحترامًا لها.

أعلن موقع "إكس هامستر" الإباحي أن ميا خليفة هي أكثر ممثلة جرى البحث عنها على الموقع لسنة 2016.

اعتزال ميا خليفة

في 2017، أعلنت ميا اعتزال عالم الأفلام الإباحية وانتقلت إلى عالم تقديم البرامج الرياضية إلى جانب لاعب كرة السلة جيلبرت أريناس.

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