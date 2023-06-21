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تغريدة غامضة للشيخ محمد بن زايد في يوم الأب.. والمتابعون يتفاعلون

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 10:17
الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

البوابة - اختار رئيس دولة الإمارات المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاحتفال بـ "يوم الأب العالمي" أو "اليوم العالمي للأب" بطريقة خاصة واستثنائية أثارت تفاعلًا كبيرًا بين أبناء شعبه.

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وكتب الشيخ محمد بن زايد صباح اليوم الأربعاء، 21 يونيو 2023، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للأب.

وقال الشيخ بن زايد في تغريدته: "يوم الأب العالمي، تعرفونه؟" لتتوالى بعدها آلاف الردود التي أجاب أصحابها على تساؤل الشيخ بن زايد بإجابة واحدة وهي: "الشيخ زايد بن سلطان".

وفي الوقت الذي لم يحدد الشيخ محمد بن زايد مقصده من التغريدة التي شاركها مع متابعيه عبر منصة تويتر، لكن على ما يبدو أن الكثيرين فهموا ما يعنيه بهذا السؤال، وبأن الشيخ زايد هو "أب" الشعب الإماراتي.

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وشهدت تغريدة الشيخ بن زايد تفاعلًا واسعًا من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات العربية المتحدة، مع أكثر من 4 آلاف إعادة تغريد، وأكثر من 11 ألف إعجاب.

وأرفق الكثير من المغردين تغرديتهم بصور للشيخ الراحل، سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة.

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كلمات دالة:الشيخ محمد بن زايدالشيخ زايدالإمارات العربية المتحدةيوم الأباليوم العالمي للأب

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