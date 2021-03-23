تكريمًا لجهودهم.. طالب مغربي يناقش رسالة الدكتوراه بزي عمال النظافة

حظي طالب مغربي بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال بإشادة شعبية واسعة، بعد مناقشته أطروحة الدكتوراه في مجال هندسة البيئة، وهو يرتدي زي عمال النظافة.

وبحسب وسائل إعلام محلية في المغرب، فقد قرر الطالب عبدالله ويكمان مناقشة موضوع رسالته "التثمين الطاقي للنفايات المنزلية" بملابس عمال الوطن تكريمًا لهم واعترافًا بالمجهود والخدمات التي يقدمونها، بخاصةٍ في خلال فترة جائحة "كورونا".

وحصل الطالب الجامعي، على شهادة الدكتوراه بدرجة مشرف جدًا، وأشادت اللجنة العلمية التي ناقشته بأطروحته المتميزة وبهذه اللفتة التي قام بها تجاه عمال النظافة.

وتحدث ويكمان عن رسالته: "الفكرة حاضرة منذ مدة طويلة، لأني كنت أشتغل في القطاع الخاص مع عمال النظافة، وأعرف المشاكل التي تواجههم، والمجهودات الكبيرة، التي يقومون بها".

وأضاف أنه "قرر مناقشة أطروحة الدكتوراة بزي عمال النظافة، الذين يلقبهم بمهندسي النظافة؛ تكريما وتقديرا لعملهم العظيم".

من جهتها هنأت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، الباحث ويكمان بهذا الإنجاز ونيله شهادة الدكتوراة.

من جانبها، قالت الباحثة المغربية، فاطمة الزهراء حيرات: "نموذج رائع جدًا باعث على الأمل والتحفيز، وجب تكريمه بشكل رسمي".

فيما قال الأكاديمي الصوصي العلوي عبد الكبير، إن "ارتداء زي عمال النظافة، من طرف الطالب في خطوة غير مسبوقة، تنم على سلوك العرفان وثقافة الشكر والتقدير للخدمات الجليلة التي يقدمها هؤلاء العمال للمجتمع".

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