تكريمًا للكوادر الكبية حول العالم.. فنان بريطاني يعرض مجسمًا زجاجيًا للفيروس "كورونا"

كشف الفنان البريطاني "لوك جيرام" عن منحوتة زجاجية مستوحاة من فيروس COVID-19، الذي أودى بحياة الآلاف منذ ظهوره لأول مرة منتصف ديسمبر الماضي، وذلك تكريمًا لجميع الطاقم الطبي والعلماء الذين يعملون بجد.

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وأشار الفنان الى أن قُطر المجسم، الذي احتاج صنعه خمسة أسابيع، 23 سم أي مليون ضعف حجم الفيروس الفتاك.

وقال بأنه استخدم عملية التفخ الزجاجي العلمي مُستندًا الى على الرسومات البيانية والمجهرية لفيروس COVID-19.

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وأشار "جيرام" الى أن أرباح بيع المنحوتة الزجاجية سيتم منحها لـ"منظمة أطباء بلا حدود" التي ستساعد البلدان النامية على التعامل مع تداعيات وباء الفيروس.

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وقال بأنه قام بصنع هذه المنحوتة في الاستديو الخاص به في مدينة بريستول البريطانية.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أعلن فرض قيود صارمة جديدة على ممارسات الحياة اليومية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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وطالب "جونسون" المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الضرورية أو أداء تمرينات رياضية يومية أو لقضاء حاجة طبية ملحة، علاوة على الذهاب إلى العمل طالما كان ذلك "ضروريا للغاية".

كما أمر رئيس الوزراء بغلق المتاجر التي لا تبيع سلعًا ضرورية، وحظر تجمع أكثر من شخصين لا ينتمون إلى نفس الأسرة.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" في بريطانيا 335 حالة.

وحال عدم الالتزام بهذه القواعد، ستكون للشرطة سلطة إجبار الناس على الانصياع لها بعدة طرق من بينها فرض غرامات مالية وتفريق التجمعات.

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