توزيع ماء وخبز على نية شفاء نصر الله.. هل تدهورت حالته الصحية؟

لا زالت الأنظار مُتجهة نحو زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله وحالته الصحية الغامضة بعد سُعاله المتكرر ومصاعب التنفس خلال خطابه المتلفز قبل أيام بمناسبة الذكرى 21 لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أثار ظهوره في الخطاب تساؤلات عديدة بشأن العارض الصحي الذي تعرّض له نصر الله وحقيقة تدهور صحته.

وما زاد الأمر ريبة قيام عدد من الشباب بتوزيع الماء والخبز مجانًا في الضاحية الجنوبية على نية شفاء أمين عام نصر الله.

وتناقل رواد موقع المحادثة السريعة "واتساب" أخبارًا عن تدهور صحة نصر الله ودخوله في غيبوبة. ونقلت الأخبار المتداولة عن مصادر طبية وُصفت بالموثوقة أن"صحة الأمين العام شهدت تدهورًا خطيرًا، وأنه دخل في غيبوبة منذ منتصف الليل الفائت، ما دفع أنصاره وجمهور المقاومة إلى تقديم الماء والخبز على نية شفائه".

إلا أن مصدرًا في حزب الله وصف تلك الأخبار بـ"المزاعم التي لا صحة لها"، وكان نصر الله بدا في آخر إطلالته نحيفًا ومنهكًا ورافقه السُعال، وعزا نجله الأمر إلى "الحساسية".

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