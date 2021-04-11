توزيع 70 كاميرا حرارية على أبواب المسجد الحرام لرصد درجات حرارة المعتمرين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنها قامت بتوزيع 70 كاميرا حرارية على أبواب المسجد الحرام لرصد درجات حرارة معتمري وزوار البيت العتيق استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام حسن السويهري أن 500 موظف سعودي يشرفون على الكاميرات لرصد درجات حرارة معتمري وزوار البيت العتيق.

وأشار السويهري الى أن الكاميرات الحرارية تقوم بآلية التعامل مع الألوان، ورصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم لفيروس "كورونا".

وكشف بأن الكاميرات الحرارية تبعد بحد أقصى 6 أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة، وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة، وذلك ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الرئاسة لمواجهة انتشار فايروس "كورونا" المستجد.

وأشار إلى أن الإجراءات الأخيرة تأتي بهدف "تحقيق التباعد ولتسهيل دخول الزوار إلى العتبات المقدسة في السعودية".

أين الأمير حمزة.. وسم يتصدر الترند الأردني في ساعات

الملكة نور آخرهن.. تعرف على زوجات الملك الحسين الأربع

الأميرة الأردنية فريال تهاجم ميغان ماركل وتتهمها بتحويل هاري الى ضفدع!