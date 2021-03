توصيلة ببلاش.. لقطة طريفة لابن عرس يركب على ظهر نقار الخشب

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة طريفة قد لا تتكرر أبدًا لحيوان "السُّرْعُوب"، المعروف في العالم العربي باسم ابن عرس، ويهو يمتطي ظهر نقار الخشب الطائر.

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية فقد التقطت الصورة في 2015 بعدسة مصور الحياة البرية الهاوي "مارتن لي ماي".

وأشار المصور الى أنه التقط الصورة في حديقة هورنشيرش الريفية في إسيكس، حيث كان "لي ماي" يتمشى مع زوجته "آن" التي كانت تتمنى أن ترى نقارًا للخشب.

وبعد لحظات، اكتشف المصور طائرًا يحلق في السماء معه حيوان ثديي صغير على ظهره، ليسارع الى إخراج الكاميرا وتوثيق اللحظة.

وعندما هبط الطائر بالقرب من المصور، يعتقد أن ابن عرس أصبح مشتتًا وأن نقار الخشب انتهز فرصته، وقال: "جمع احترامه لذاته وحلّق في الأشجار وبعيدًا عن أعيننا".

وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر العلاقة التي تجمع ابن العرس مع نقار الخشب، هل هي علاقة حب أم فقط للحصول على وسيلة تنقل مجانية.

وقال "ميك جرينسلاد"، حارس حديقة في حديقة هورنشيرش الريفية، إنه ليس لديه شك في أن الصورة حقيقية.

وقال: "إنني مذهول من ذلك. نرى دائمًا حيوانات ابن عرس في الحديقة أثناء صيدها، ولكن لكي يتمكن شخص ما من التقاط صورة، فهذه الطبيعة في أفضل حالاتها، ليس لدي أي سبب للشك في ذلك - لقد كان في المكان المناسب في الوقت المناسب، وكانت صورة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر".

لكن آخرين شككوا في صحة الصورة، بما في ذلك عالم الأحياء التطوري الأمريكي دان غراور. قال: "هذه صورة مزيفة إذا رأيت واحدة من قبل. الخلفية غير الواضحة الموحدة بل فوتوشوب”.

كما امتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالنكات حول الصورة Meme الميمية، شاهدوها معنا هنا لنضحك سويًا:

Forget #weaselpecker, in Finland, whooper swans ride on the back of moose! Great shot by @Vulppi @ChrisGPackham pic.twitter.com/I3QdoA0OIv — BBO Wildlife Trust (@BBOWT) May 31, 2015

This awesome pic ©Junfrey Remolar is so reminiscent of #WeaselPecker pic.twitter.com/J4enebsTW6 — seawildearth (@seawildearth) July 3, 2017

