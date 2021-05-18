توفيت بـ"كورونا".. معلمة سعودية تترك وصية مؤثرة لطالباتها وزميلاتها

حصد فيروس "كورونا" منذ أكثر من عام ونصف أرواح الكثيرين حول العالم دون رحمة بعد أن مروا في لحظاتٍ قاسية تاركين ورائهم قصص حزينة في ذاكرة عائلاتهم وأصدقائهم.

ومن بين هذه القصص تعود لمعلمة سعودية تعمل في إحدى مدارس مكة المكرمة قبل أن تخسر معركتها أمام فيروس "كورونا".

وأثارت رسالة "واتساب" كانت قد أرسلتها المعلمة سوزان المصري بالثانوية 12 لزميلاتها في "جروب" مدرستها تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

وكتبت المعلمة رسالة بعد ثبوت إصابتها قالت فيها: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله على كل حال، أنا مصابة بكورونا وتعبانة وتحت الأكسجين، إذا خرجت فهذا من فضل ربي، وإن أخذ الله وداعته فلله الحمد، وصيتي لكم، أنا لم أنجب أبناء ولا بنات ليدعون لي بالرحمة، فأنتم أملي بعد انقطاع عملي، أوصيكم أنتم وبناتكم بناتي خلوهم يدعون لي بالرحمة وصيتي لا تنسوها طلبتكم والله إنني تعبانة مرة".

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