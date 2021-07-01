تونسي يحمل والدته المصابة بـ"كورونا" على ظهره لينقلها إلى المستشفى

أثار مقطع فيديو لرجل تونسي يحمل والدته المسنة والمصابة بفيروس "كورونا" المُستجد على ظهره لينقلها الى المستشفى تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس والعالم العربي.

وفي الوقت الذي أعرب النشطاء عن إعجابهم بالرجل وبره وبوالدته، ندد قسم كبير من المغردين بتدهور الخدمات الصحية في تونس وارتفاع عدد الإصابات بالفيروس حيث صنفتها منظمة الصحة العالمية في المرتبة الأولى عربيًا وأفريقيًا من حيث عدد الضحايا.

وقال مدير مكتب المنظمة الدولية في تونس "إيف سوتيران" أن المنظمة لاحظت تراجعًا في عدد الإصابات والوفيات دوليًا ولكن بشكل غير متوازن بين الدول، خصوصًا في القارة الأفريقية.

وعلى ضوء ذلك، قررت السلطات التونسية مساء الثلاثاء رفع ساعات حظر التجول في البلاد اعتبارًا من الأربعاء لتصبح من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحًا بدلًا من الساعة العاشرة مساء إلى الخامسة صباحًا.

كما تقرر أيضًا تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات الجماهيرية، سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة، وتشديد تطبيق كافة البروتوكولات الصحية.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت 5251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الثلاثاء و106 وفيات ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو 15 ألفًا.

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