"تيك توك" فتح لها باب الشهرة.. أمريكية تحصد لقب أكبر فم في العالم

تمتلئ منصة "تيك توك-TikTok" بمستخدمين ذوي مهارات خارقة أو مختلفة، لكن فتاة واحدة أثبتت للتو أن لديها فم هو الأكبر حرفيًا في العالم.

وأكدت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية أن "سامانثا رامسديل" (31 عامًا)، من مدينة نورووك بولاية كونيتيكت الأمريكية، هي صاحبة الرقم القياسي لأكبر تجويف في الفم في فئة السيدات.

ويبلغ قياس "تثاءب فمها" 6.56 سم، أو 2.58 بوصة، وهو القياس العمودي الرسمي بين حواف أسنانها عندما يكون فمها مفتوحًا على أوسع نطاق.

فيما يبلغ قياس فمها من الزاوية إلى الزاوية هو 4 بوصات أو 10.16 سم.

وقالت "رامسديل" إنها عرفت دائمًا أن فمها كبير، لكن ذلك لم يحدث حتى أشار "أطفال TikTok" إلى أنها قد يكون لديها فم بحجم قياسي مما شجعها على التسجيل.

وتتضمن مقاطع الفيديو الخاصة بها وهي تحشو ثلاث كعكات في فمها، كما يمكنها أيضًا وضع كمية كبيرة من البطاطس المقلية.

وقالت "رامسديل" إنها تعرضت للتنمر بسبب حجم فمها خاصة وأن بقية أفراد عائلتها لديهم أفواه تقليدية.

وتابعت: "لم أشعر بالثقة بسبب شكل وحجم فمي، أردت أن أبقيه صغيرًا للغاية، لكن الآن هو أفضل جزء في وجهي فأنا أعتبره قوتي الخارقة وما يجعلني مميزة وفريدة، لذا يجب على الجميع الاحتفال بما يجعلهم مختلفين".

يذكر أن لقب صاحب أكبر فم في العالم من نصيب الأمريكي "اسحق جونسون" بفجوة فم بلغ قطرها 9.52 سم.

ويتسع فم "جونسون"أشياء مثل كرات البيسبول أو علب المشروبات الغازية وقطع التفاح أو البرتقال بكل سهولة.