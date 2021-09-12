جامعة كابول اليوم.. طالبات أفغانيات متشحات بالسواد

شهدت جامعة كابول اليوم توافد المئات من الطالبات الأفغانيات المواليات لحركة طالبان مرتديات الحجاب الكامل لدعم سياسات النظام الجديد المتشددة بشأن الفصل بين الجنسين.

ولوحت الطلبات خلال تواجدهن في في قاعة المحاضرات بأعلامٍ بيضاء وهي راية حركة طالبا الجديدة في الوقت الذي انتقد المراقبون الغربيون المشهد واعتبروه رضوخًا للسياسيات المتشددة.

وبجولة في أركان جامعة كابول، شوهد مجموعة كبيرة من الطالبات وقد ارتدين البرقع الأزرق الذي يسمح لهن بالنظر عبر نافذة مخرمة من ناحية العينين، فيما ارتدت الباقيات النقاب الأسود.

ولم تغفل الطالبات عن ارتداء القفازات السوداء لإخفاء أيديهن.

يذكر أن حقوق المرأة في أفغانستان واجهت أسوأ فترة في ظل حكم طالبان 1996-2001، لكن منذ عودتهم إلى السلطة الشهر الماضي زعموا أنهم سيطبقون حكمًا أقل تطرفًا.

وقالت سلطة التعليم في طالبان إنه سيتم السماح للنساء هذه المرة بالالتحاق بالجامعة طالما يتم الفصل بين الفصول الدراسية حسب الجنس أو على الأقل مقسومة بستار.

كما اشترطت الحركة على الطالبات ارتداء العباءة والنقاب خلال تواجدهن في الحرم الجامعي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الطالبات استمعن خلال تواجدهن في المحاضرة إلى سلسلة من الخطب في جامعة الشهيد رباني التعليمية في العاصمة كابول.

وقالت إحدى المتحدثات أمام الطالبات: "نحن ضد هؤلاء النساء اللاتي يحتججن في الشوارع، زاعمين أنهن ممثلات للمرأة، هل هي من الحرية أن ندعم الحكومة السابقة؟ لا إنها ليست حرية، فالحكومة الأخيرة كانت تسيء استخدام النساء، كانوا يجندون النساء فقط لأجل جمالهن".

وكما رصد في مدرجات المحاضرة طالبة تحمل طفلًا بين يديها، وكانوا يبكون أحيانًا أثناء إلقاء الخطب، في مشهد يرصد لأول مرة في الجامعات الأفغانيات.

وقالت طالبة تدعى شبانة العمري للحشد إنها توافق على سياسة طالبان بضرورة تغطية النساء لرؤوسهن.

وقالت "أولئك الذين لا يرتدون الحجاب يؤذوننا جميعًا"، في إشارة إلى الحجاب الذي ترتديه العديد من النساء المسلمات، "الحجاب ليس شيئاً فرديًا".