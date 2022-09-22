جدول فعاليات اليوم الوطني السعودي في دبي

تشاطر دول مجلس التعاون الخليجي شقيقتهم المملكة العربية السعودية احتفالاتها بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 انطلاقًا من روابط الأخوة التاريخية التي تجمع المنظومة الخليجية منذ مئات السنين.

وانطلاقًا من أواصر الأخوة، يتوجه الكثير من السيّاح السعوديين نحو إمارة دبي من أجل الاحتفال بإجازة اليوم الوطني التي تستمر في الفترة من 23 حتى 26 الجاري.

وبمناسبة اليوم الوطني في السعودية، حضرت دبي قائمة طويلة من فعاليات اليوم الوطني السعودي في دبي بأجواء يملأها البهجة والسرور في هذه المناسبة السعيدة.

فعاليات اليوم الوطني السعودي في دبي

وفي دبي، سيتمكن السياح السعوديين من الاستمتاع بالعديد من الاحتفالات التي نستعرضها لكم في هذا التقرير:

حفل غنائي في اليوم الوطني السعودي

في 24 سبتمبر، حفل غنائي لـ أصالة نصري، وفؤاد عبدالواحد، وأصيل هميم.

الموقع كوكاكولا أرينا، سيتي ووك، شارع الصفا، جميرا، دبي.

تبدأ الأسعار من 195 درهم إماراتي

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ألعاب نارية في اليوم الوطني السعودي

في 23 سبتمبر، ستضاء سماء دبي بالألوان والأضواء المتلألئة من عروض الألعاب النارية المذهلة التي سيتم إطلاقها خصيصًا بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وستقام عروض اليوم الوطني في ستتزس"ذا بيتش" مقابل "جي بي آر -JBR" وفي جزيرة "بلوواترز"

يُنصح بالتوجه في وقت مبكر من أجل اختيار مكان لمشاهدة عروض الألعاب النارية وللاستمتاع بالكثير من الأنشطة الترفيهية بالإضافة إلى فرصة للتسوق بهذه المناسبة المميزة.

عروض ضوئية في اليوم الوطني السعودي

كما ستشهد سماء دبي العديد من العروض الضوئية الرائعة والتي ستضيء فوق برج العرب، وعين دبي، وبرواز دبي ومركز دبي المالي العالمي.

عروض وخصومات اليوم الوطني السعودي

ستقدم العديد من أشهر العلامات التجارية عروض وخصومات مجزية بمناسبة اليوم الوطني تتراوح بين 25% و75% بقائمة عروض اليوم الوطني السعودي.

كما ستقدم عدة فنادق في دبي خصومات مجزية وباقات تمكن الضيوف السعوديين من الاستمتاع بإقامة رائعة خلال فترة اليوم الوطني في السعودية، ومنها العروض التي يقدمها منتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس الذي يتضمن الإقامة في جناح ملوكيّ مع تذاكر لأحد المنتزهات الترفيهية أو الإقامة مع كافة الوجبات.

عرض إجازة اليوم الوطني السعودي في لابيتا

العرض: الإقامة في جناح ملوكي من غرفتيّ نوم أو في جناح ملوكي من 3 غرف نوم مع بطاقة لدخول أحد المنتزهات الترفيهية.

• الإقامة لليلة واحدة تتضمن الدخول إلى منتزه ترفيهي واحد

• الإقامة لثلاث ليال تتضمن الدخول إلى كافة المنتزهات الترفيهية الأربعة

• تذاكر الدخول السريع إلى موشنجيت وبوليوود و Legoland

• الإفطار في مطعم كاليا بالمنتجع

تفاصيل عرض إجازة اليوم الوطني السعودي في لابيتا

التاريخ: يسري العرض حتى 30 سبتمبر 2022

عروض حيّة بمناسبة اليوم الوطني السعودي

ستقدم فرقتي الحربية والعيالة عروض رقص تقليدي في 23 الجاري في عدة أماكن وهي:

سيتي سنتر مردف

سيتي ووك

نخيل مول

دبي فستيفال سيتي مول

اللون الأخضر يغطي دبي

ستُضاء أشهر معالم دبي السياحية في اليوم السعودي بالأخضر، وهو لون علم المملكة العربية السعودية، وهي:

برج العرب

عين دبي

برواز دبي

مطار دبي يرحب بالضيوف السعوديين

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال ضيوفه السعوديين بعدة مظاهر احتفالية بمناسبة اليوم الوطني في السعودية، إذ سيتم تمييز حقائب الركاب السعوديين بعلم المملكة العربية السعودي.

كما سيتم عرض رسائل الترحيب للزوار السعوديين على الشاشات الموجودة في كافة أرجاء المطار الدولي.