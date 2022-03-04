جريمة العارضية تهز الكويت .. نحر مواطن وزوجته وابنته

سادت حالة من الحزن في الشارع الكويتي بعد تداول أنباء نحر مواطن كويتي وزوجته وابنتهما في منطقة العارضية.



وذكرت تقارير أمنية في الكويت بأن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغًا من مواطن كويتي أفاد خلاله بعثوره على شقيقته وزوجها وابنتها منحورين داخل منزلهم.

وفور تلقي البلاغ، توجه رجال الأمن إلى المنزل الكائن في منطقة العارضية، وعثروا على الأشخاص الثلاثة منحورين.

وذكرت التقارير الأولية للجريمة بأن الضحايا الثلاث (الابوين وابنتهما) قد تعرضوا للنحر بآلة حادة من قبل الجاني الذي لم تحدد هويته بعد.

كما كشفت التقارير بأن جثث المجني عليهم قد مر عليها أكثر من يومين حيث أظهرت حالتها بداية تعفن.

ويقوم رجال البحث والتحرى بجمع المعلومات عن الجريمة البشعة للتوصل إلى هوية الجاني ودوافعه.