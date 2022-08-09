جريمة مروّعة في السعودية.. شاب يقتل والدته وخادمتها

شهدت مكة المكرمة جريمة مروّعة حدثت على يد شاب أقدم على قتل والدته وخادمتها بأحد الأحياء في العاصمة المقدسة.

وبحسب وسائل إعلام محلية في السعودية، أفاد مصدر في الأمن السعودي بأن شابًا يبلغ من العمر 40 عامًا أقدم على قتل والدته في منزلها الكائن في حي الشوقية بمكة المكرمة يوم أمس الاثنين، 8 أغسطس 2022.

ونوه المصدر، أن الجهات الأمنية باشرت جريمة القتل، فيما تمكن رجال شرطة مكة المكرمة من القبض عليه على الفور.

وأشارت المعلومات إلى أن الأم في الثمانينات من عمرها.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف عن السبب الذي دفع الشاب إلى قتل والدته، ما زالت الجهات الأمنية تُجري تحقيقاتها في الجريمة المروعة.

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