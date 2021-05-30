جسدي هو خياري.. لندن تحتج ضد التطعيم والشرطة تحاول تفرقتهم

شهدت شوارع العاصمة البريطانية لندن يوم أمس السبت تجمع مئات الأشخاص الرافضين لحملة التطعيم الشامل زاعمين بأن جائحة فيروس "كورونا" هي خدعة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة البرلمان في مسيرة اتحدوا من أجل الحرية حيث ادعى البعض أن الوباء مجرد خدعة بينما حمل آخرون لافتات كتب عليها "جسدي هو خياري".

كما حمل البعض لافتات كتب عليها "نحن لا نوافق" و "ليس لك سلطة علينا" و"لسنا خنازير".

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن التظاهرة بدأت من مركز حي "شبردز بوش" غربي لندن ووصلوا الى وايت سيتي في الجزء الشمالي من "شيباردز بوش" متسببين أزمة لدى المتسوقين وهو ما دفع الشرطة الى التدخل لفض الاحتجاج.

ويعتقد أن العديد من الحشود جاؤوا من خارج العاصمة للمشاركة في التجمع.

وكتبت شرطة لندن في بيان نشرته على "تويتر": "الشرطة موجودة في مواقع الاحتجاجات، نطلب منكم العودة الى منازلكم، وقد يؤدي عدم التجاوب الى اتخاذ إجراءات".

وقام عدد من المتظاهرين بتفجير قنابل دخان فيما أطلق أحدهم الألعاب النارية وسط هتافات متنوعة ومنها: "أريد أن أكون حر والحكومة تكذب علينا".

وأظهرت صور حافلة في لندن مغطاة بملصقات ضد التطعيم.

ويأتي الاحتجاج بعد يوم واحد فقط من حصول شركة "جونسون آند جونسون" الضوء الأخضر من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، بعد ثلاثة أشهر من تقديمه للموافقة.

وتجعل الموافقة من لقاح "جونسون" رابع لقاح لفيروس كورونا يحصل على الضوء الأخضر في بريطانيا، بعد اللقاح الذي تصنعه فايزر وأسترازينيكا وموديرنا.



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