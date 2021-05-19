جلسة بدوية أصيلة.. سفير السعودية ببيروت يستقبل وفودًا لبنانية في "خيمة السفارة"

اختار سفير المملكة العربية السعودية لدى بيروت وليد البخاري أن يرد على إساءة وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة المسيئة للمملكة والدول العربية على طريقته الخاصة.

واستقبل البخاري زوّاره في مبنى السفارة في جلسة بدوية أصيلة وقدم لهم القهوة العربية الأصلية المغلية على نار الحطب حيث جلسوا على زرابٍ وأفرشة مصنوعة من وبر الإبل.

وأراد البخاري من طريقة استقباله للضيوف إيصال رسالة للعالم أجمع بأنه فخور بأصله وببداوته وما تحمله من قيم النخوة والنجدة .

ولاقت الرسالة البليغة استحسانًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ الذين أشادوا بطريقة سفير المملكة "الدبلوماسية جدًا"، للرد على تصريحات الوزير المسيئة، دون الحاجة للدخول في مهاترات.

وقدم قادة دينيون وزعماء سياسيون ورجال اقتصاد وشيوخ عشائر وفنانون الى مبنى السفارة للاعتذار باسم الشعب اللبناني عن تصريحات وهبة المسيئة حين وصف السعوديين وأهل منطقة الخليج العربي بـ"البدو".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي قام بزيارة السفير السعودي في بيروت، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الذي قدم استقالته اليوم "شربل وهبة" والتي تسببت في غضب عارم في دول الخليج وخصوصًا في السعودية.

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