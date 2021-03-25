جيني وماجدة في نوبة غضب.. عراك بين فيلين ينتهي بإلغاء سيرك كامل بروسيا

فتح محققون روس تحقيقًا يوم الاثنين الماضي بعد نشوب شجار عنيف بين فيلين أمام المتفرجين الذين هربوا خوفًا من تعرضهم للخطر.

وأظهرت لقطات فيديو أحد الأفيال، الذي كان يؤدي في سيرك يوم الأحد في مدينة قازان شرقي موسكو، وهو يدفع بالآخر ويبدأ في الدوس عليه مع اندفاع حشد مذعور للخروج من مدرجات السيرك.

وقالت إدارة سيرك قازان في بيان إن "الجمهور شهد شجارًا بين الفيلة الهندية جيني وماجدة"، مضيفًا أن الجمهور "لم يكن في خطر".

وتابع البيان: "على الرغم من هدوء الفيلة، فإنهم يتمتعون بمزاج مختلف، خاصة في فصل الربيع. ومن المحتمل أنه عندما سعوا لجذب انتباه المدرب، كان هناك مظهر من مظاهر الحب الغيور".

علاوة على ذلك، أثر الوباء وعدم التواصل مع المشاهدين بالطبع على الحالة النفسية للحيوانات.

وقال فرع لجنة التحقيق في قازان، الذي يحقق في الجرائم الكبرى، في بيان إنه يبحث "في جميع الظروف المحيطة بالحادث، وفيما إذا كان السيرك قد سمح للفيلة تقديم عروض أمام الجمهور وهي في حالة عدوانية".

وجاء في البيان: "سيتم إجراء تقييم قانوني بشأن تصرفات عمال السيرك الذين سمحوا للحيوانات بإظهار العدوان وقت العرض".وأضافت لجنة التحقيق أنه "بفضل تدخل المدربين في الوقت المناسب، لم يصب أحد من المتفرجين.

تعتبر حوادث تحول الحيوانات عنيفة شائعة نسبيًا في السيرك الروسي، مما أثار مخاوف بشأن معاملتها"، ففي عام 2018، هاجمت لبؤة طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات في سيرك متنقل في جنوب روسيا، وقطعت الفتاة بمخالبها.

وقبل ذلك بعامين، نجا نمر خلال عرض سيرك في سيبيريا، عض امرأة من الحضور.

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