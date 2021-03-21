حارس ريال مدريد يدخل القفص الذهبي ببدلة رياضة

احتفل حارس مرمى ريال مدريد الاحتياطي "أندريه لونين" بزواجه من شريكته "أناستاسيا" في حفلِ مدني بسيط ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وكشف "لونين" نبأ زواجه بمجموعة من الصور نشرها عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" التقطها من حفل زفافه الذي أقيم في العاصمة الإسبانية.

وارتدى "لونين" ملابس رياضية باللون الأزرق السماوي القريب من زيه الرسمي ضمن صفوف ريال مدريد، فيما ارتدت فيه العروس بدلة رياضة مشابهة ولكن باللون الأبيض.

وكتب الأوكراني البالغ من العمر 22 عامًا: "يوم مميز وهام جدًا في حياتنا. أحبك".

فيما كتبت "أناستاسيا" قائلة: "زوجي، أحبك. أفضل يوم في حياتي".

يذكر أن "أناستاسيا" هي عارضة أزياء على "إنستغرام"، وظهرت في مجلات في أوكرانيا، حتى على غلاف مع Lunin.

ليس من الواضح منذ متى الزوجان معًا، لكنهما يعيشان مع بعضهما البعض في مدريد.

يذكر أن "لونين" انضم الى صفوف ريا مدريدل في 2018 من زوريا لوهانسك، ومنذ ذلك الحين تمت إعارته ثلاث مرات.

لعب لونين مرة واحدة فقط في هذا الموسم، حيث كان ريال مدريد مستاءً من كأس ديل ري، وصدم من فريق الدرجة الثالثة سي دي ألكويانو 2-1.

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