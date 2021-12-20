حارس منتخب الجزائر يثير الجدل بقفاز "عائشة".. ما القصة؟

نجح حارس منتخب الجزائر لكرة القدم رايس مبولحي في لفت الأنظار له خلال بطولة كأس العرب ليس بأدائه الرائع فقط، وأيضًا بالقفازات التي كان يرتديها بيديه خلال البطولة التي انتهت بفوز بلاده باللقب.

وحمل قفاز رايس مبولحي اسم "عائشة" مثيرًا تساؤلات حول هوية عائشة، والسبب الذي دفعه الى تطريز اسمها على قفازه.

وتبين لاحقًا بأن "عائشة" هي والدة مبولحي، جزائرية الأصل، والتي توفيت بعد معاناتها مع مرض السرطان خلال تواجده في معسكر الجزائر في قطر فكتب اسمها على القفاز تكريمًا لها ولتمنحه دافعًا معنويًا.

ولطالما عبر مبولحي عن علاقته القوية بوالدته الراحلة وبأنها السبب وراء كل ما وصل إليه من شهرة في كرة القدم وبأنها صاحبة الفضل في تربيته بعد أن توفي والده صاحب الأصول الكونغولية.

وكان والد، الكونغولي الأصل، قد تخلى عن زوجته الجزائرية عائشة وابنها الصغير، ما جعل السيدة عائشة تؤدي دور الأم والأب في تربية وهاب بفرنسا وسط بيئة عنصرية بالنظر لأصوله العربية ولون بشرته السمراء.

ولد رايس وهاب يوم 25 أبريل 1986 بالعاصمة الفرنسية باريس، وبدأ ممارسة رياضة كرة القدم ضمن:

1995 – 2002 مع نادي راسينغ باريس

2003 – 2004 انضمم للمركز التكويني لنادي مارسيليا، وكان يبلغ 16 سنة.

بقي مبولحي بمرسيليا 3 سنوات ونصفًا، لعب خلالها موسمين اثنين مع الفريق الرديف في دوري الدرجة الرابعة الفرنسي.

2006 انتقل الى نادي "هارث أوف ميدلوثيان" الأسكتلندي، فكانت تلك الصفقة بمثابة بداية مشوار احترافي طويل عرف خلاله النجم الجزائري 12 ناديًا كاملًا.

صيف 2006 توجه نحو نادي "اثنيكوس لو بيري" الذي كان ينشط في دوري الدرجة الثانية اليوناني.

يناير 2007 انتقل إلى نادي "بانيتوليكوس" في دوري الدرجة الثالثة اليوناني.

2008 – 2009 توجه نحو نادي "ريكويو" بدوري الدرجة الثالثة، حيث برز بشكلٍ ملفتٍ خلال 22 مباراة التي شارك فيها.

من بوابة الدوري البلغاري ضمن نادي "سلافيا صوفيا" نال جائزة أفضل حارس مرمى في بلغاريا لسنة 2009

2009 خضع لفترة تجريبية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فلفت حينها انتباه مسؤولي اتحاد الكرة الجزائري، برئاسة محمد روراوة، الذين فطنوا لوجود حارس مرمى جزائري جيد يمكنه اللعب في نهائيات مونديال جنوب إفريقيا.

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