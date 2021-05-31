حاسبوا المتحرش البرازيلي.. سائح يتحرش بفتاة مصرية مستغلًا عدم درايتها باللغة البرتغالية

تفاعل الشارع المصري بغضب مع واقعة تحرش طبيب وبلوغر برازيلي يدعى "فيكتور سورينتينو" بفتاة مصرية تعمل في أحد المواقع السياحية في الأقصر مستغلًا عدم درايتها باللغة البرتغالية.

وعبر وسم "حاسبوا المتحرش البرازيلي" تداول المغردون مقطع فيديو الذي نشره "فيكتور" عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" وهو يمطر الموظفة المصرية بعبارات تحمل إيحاءات جنسية باللغة البرتغالية في الوقت الذي ظنت فيه بأنه يتحدث معها عن أوراق البردي، لذلك أكملت الحديث معه.

بعد انتشار هاشتاغ #حاسبوا_المتحرش_البرازيلي محكمة مصرية تحاكم برازيلي بتهمة التحرش بمصريةhttps://t.co/8Xy4M2LuJh pic.twitter.com/R2oILfjkQ9 — عيوش حسن (@jazeeranews) May 31, 2021

وقام أحد رواد "فيسبوك" بترجمة كلام الطبيب ونشر مضمونه: "من أيام دكتور برازيلي شهير اسمه فيكتور سورينتينو عامل ميكس ما بين الطب والblogging وهو influencer ف البرازيل عنده متابعين مقربين ع المليون، كان بيزور مصر بغرض السياحة، وفي زيارة أحد المتاحف كانت بنوتة مصرية شغالة هناك بتوريه ورق بردي وهو بيصور Instagram Story فاستغل أنها مش فاهمة اللغة قوي وفضل يقولها إيحاءات جنسية وهي مش فاهمة قوي هو بيقول أيه فقاعدة بتبتسم وتشاور براسها على أساس أنه أكيد بيشكرها أو بيقول حاجة لطيفة وهو قاعد يضحك ويتمسخر".

وأضاف: "الستوري اتنشر في البرازيل وبعض الناس المحترمة اللي عندها كرامة اتضايقت منه وعملوا حملة منظمة على الراجل رافضين للتحرش الجنسي اللفظي اللي اتعمل مع البنت واللي قذارته أضعاف بسبب استغلاله لحد لطيف مش فاهم لغته وبيتعامل معاه بحسن نية عشان يعمل بيه ستوري يضحك بيها الناس".

وتابع: "الشباب هناك اتواصلوا مع صفحة سبيك أب في مصر وشرحولهم كل ده وبعتوا ترجمة الكلام اللي ف الفيديو مع تسجيل ليه (هحط كل ده ف الكومنتات للي حابب يشوف بنفسه) وده كانت ترجمة الكلام اللي وصل منهم بظبط".

حاسبوا المتحرش البرازيلي

الزبالة ده لازم يتحاسب ويتهان عشان يعرف يحترم بنات البلد اللي هو جاي يزورها #حاسبوا_المتحرش_البرازيلي pic.twitter.com/in9z1z8NHa — Yasser Naeem (@yasserna3eem) May 30, 2021

وعبر وسم "#حاسبوا_المتحرش_البرازيلي"، انتشرت صور الطبيب البرازيلي المتحرش، مصحوبة بتعليقات داعية للقبض عليه والتحقيق معه.

وبعد ساعات، أعلنت وزارة الداخلية القبض على الطبيب البرازيلي المتحرش، كما قال رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية في الأقصر، محمد عثمان، إنه سيحرك دعوى قضائية ضد المتحرش البرازيلي، مضيفًا: "لن أترك هذا السائح حتى يعود حق المصرية التي أساء لها".

الطبيب المتحرش: كنت بمزح معها

وبعدها خرج الطبيب ليبرر فعله الشينع: "كان مجرد مرح وأنا معتاد على استخدام هذا النوع من الحديث من أجل المزاح مع أصدقائي".

معلومات عن المتحرش البرازيلي

طبيب برازيلي ومن البلوغر (المدونين) المعروفين في البرازيل.

يتابعه عبر تطبيق "إنستغرام" أكثر من 900 ألف متابع.

عقب انتشار مقطع الفيديو الفاضح الذي نشره أثناء تحرشه بالفتاة المصرية، جعل حسابه يتسم بالخصوصية ولم يعد متاحًا للعامة.

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