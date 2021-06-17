"حبيبي يا نور العين" في شوارع تل أبيب.. ومطبعون عرب يشاركون في الوصلة الغنائية

تحاول دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم سرقة مقدرات الشعوب العربية عامة والفلسطينيين خاصة، ونسبها لها بما فيها الأكلات الشعبية، لتحتل تراثًا كما تحتل الأرض وتدعى ملكيته.

لكن وقاحة الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصل بهم الأمر الى التغني بأغاني "عربية شهرية" ليدعوا حبهم للشعوب العربية ويدعمون "كذبة" التعايش السلمي بين الصهيونيين والشعوب العربية.

اغنية حبيبي يا نور العين لعمرو دياب من الاكثر انتشارا في إسرائيل فلا عجب ان تجمع مصريين وإسرائيليين في اداء مشترك في تل ابيب لما تحمله ايضا من مشاعر انسانية عابرة للحدود@HusseinAboubak @MoranT555@MerlinOhad pic.twitter.com/hwkkSgvIKh — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 16, 2021

اليوم، نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لخارجية الاحتلال على تويتر، مقطعًا مصورًا لشباب عرب برفقة إسرائيليين في مدينة تل أبيب (يافا وما حولها من القرى الفلسطينية) وهم يغنون أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة للفنان عمرو دياب.

ويظهر المقطع الذي نشرته الصفحة التابعة لحكومة الاحتلال على "تويتر" الناشط المصري ـ الأمريكي المُطبع حسين أبو بكر منصور، وهو يشارك الصهاينة غناء أغنية عمرو دياب داخل حافلة رحلات بتل أبيب.