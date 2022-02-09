حتى الافاتار لم تسلم من الاغتصاب.. طريقة لتجنب التحرش في عالم الـ"ميتافيرس"؟

تفاعلت شركة "ميتا-Meta"، المالكة لشركة "فيسبوك"، بشكلٍ إيجابي مع تعرض الصورة الرمزية "أفاتار" لسيدة أمريكية للتحرش الجنسي من قبل 4 رجال من خلال إطلاق ميزة جديدة ستضاف قريبًا للعالم الافتراضي ميتاڤيرس.

وكشفت الشركة النقاب عن ميزة "الحدود الشخصية" لأنظمة الواقع الافتراضي Horizon Worlds و Horizon Venues (VR) التي ستمنع الصور الرمزية في عالم ميتاڤيرس من الاقتراب من مسافة محددة من بعضها البعض.

وتهدف هذه الميزة إلى مساعدة المستخدمين على تجنب التفاعلات غير المرغوب فيها والمضايقات وأي مظاهر التحرش الجنسي.

ويأتي هذا التحديث بعد ظهور شكاوى في التقارير الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن حوادث تحرش جنسي في العالم الافتراضي.



وستجعل الحدود الشخصية افتراضيًا تشعر المستخدم وكأن هناك مسافة 4 أقدام تقريبًا بين الصورة الرمزية الخاصة به والآخرين.



وكانت "نينا جين باتيل" قد أعلنت قبل أيام بأن صورتها الرمزية "أفاتار" في العالم الافتراضي عاشت تجربة مروّعة من قِبل 4 رجال تناوبوا على إيذائها جسديًا واغتصابها جماعيًا والتقاط صور لها.

ونشرت "نينا" تجربتها المروّعة على موقع Medium، مؤكدة أن كل ذلك حدث في غضون ثوانٍ من دخولها العالم الافتراضي.

نينا جين باتيل والأفاتار الخاص بها في العالم الافتراضي

وقالت: "في غضون 60 ثانية من الانضمام، تعرضت للمضايقات اللفظية والجنسية من قبل 3-4 شخصيات رمزية من الذكور، بأصوات ذكور، قاموا باغتصاب الصورة الرمزية الخاصة بي والتقاط صور مروعة.

كما ذكرت السيدة البالغة من العمر 43 عامًا بأنها شاهدت الطريقة التي تعرضت صورتها الرمزية "الأفاتار" للاغتصاب الجنسي وتصويرها بطريقة بشعة ثم أرسلوا الصور لها مرفقة بتعليق:"لا تتظاهر بأنك لم تحبه".

ووصفت "نينا" التجربة بأنها "مروّعة وحدثت بسرعة كبيرة، قبل حتى أن أفكر باستخدام ميزة الأمان لأن التجربة برمتها حدثت بسرعة كبيرة، لقد كان كابوس".