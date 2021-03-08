حتى القردة في أمريكيا حصلت على لقاح "كورونا".. ماذا عنك؟

أعطت حديقة حيوان سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية تسعة قرود لقاحًا تجريبيًا لفيروس "كورونا" كانت قد طورته شركة Zoetis، وهي شركة أدوية بيطرية كبرى.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد ثبتت إصابة مجموعة من الغوريلا في Safari Park بحديقة الحيوان بالفيروس في شهر كانون الثاني / يناير الماضي.

A win for science: our partners at @Zoetis, a veterinary pharmaceutical company, developed a vaccine for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19) that we used to vaccinate great apes at the Zoo. The vaccine was created specifically for animals. @NatGeo https://t.co/ZpM5QVD4pl — San Diego Zoo Wildlife Alliance (@sandiegozoo) March 5, 2021

ورغم تعافي القردة من الفيروس بعد أسابيع، إلا أن حديقة الحيوان طلبت المساعدة من Zoetis في تطعيم القردة الأخرى، والتي بدورها قدمت لقاحًا تجريبيًا تم تطويره في البداية للحيوانات الأليفة ويتم اختباره الآن على حيوانات المنك.

وقالت "نادين لامبيرسكي"، مسؤولة الحفاظ على الحياة البرية وصحة الحياة البرية في "سان دييغو زو جلوبال"، إن حديقة الحيوان لقحت أربعة قرود من إنسان الغاب وخمسة من قرود البونوبو بلقاح تجريبي غير مصمم للاستخدام في البشر.

ومن بين قرود الأورانجوتان التي تم تلقيحها كان هناك قرد اسمه كارين، الذي دخل التاريخ في عام 1994 عندما أصبحت أول إنسان الغاب يخضع لعملية قلب مفتوح.

وقالت الدكتور "لامبيرسكي" إنه كان من المقرر أيضًا تلقيح غوريلا واحدة في حديقة الحيوان، لكن الغوريلا في حديقة الحياة البرية كانت ذات أولوية أقل لأنهم أثبتوا بالفعل إصابتهم بالعدوى وتعافوا.

وقالت إنها ستقوم بتلقيح الغوريلا في حديقة الحياة البرية إذا تلقت حديقة الحيوان جرعات أكثر من اللقاح.

وقال "ماهيش كومار"، نائب الرئيس الأول للبيولوجيا العالمية في Zoetis، إن الشركة تزيد الإنتاج، في المقام الأول من أجل سعيها للحصول على ترخيص لقاح المنك، وستوفر المزيد من الجرعات إلى سان دييغو وحدائق الحيوان الأخرى عندما يكون ذلك ممكنًا.

وقال: "لقد تلقينا بالفعل عددًا من الطلبات".

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