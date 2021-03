حتى القردة في أمريكيا حصلت على لقاح "كورونا".. ماذا عنك؟

أعطت حديقة حيوان سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية تسعة قرود لقاحًا تجريبيًا لفيروس "كورونا" كانت قد طورته شركة Zoetis، وهي شركة أدوية بيطرية كبرى.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد ثبتت إصابة مجموعة من الغوريلا في Safari Park بحديقة الحيوان بالفيروس في شهر كانون الثاني / يناير الماضي.

A win for science: our partners at @Zoetis, a veterinary pharmaceutical company, developed a vaccine for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19) that we used to vaccinate great apes at the Zoo. The vaccine was created specifically for animals. @NatGeo https://t.co/ZpM5QVD4pl