حجابها حريتها .. كويتيات يدعمن الطالبات المسلمات في الهند

شهدت ساحة الإرادة في دولة الكويت وقفة تضامنية نفذتها مجموعة من النساء الكويتيات للتعبير عن تضامنهن مع الطالبات المحجبات في الهند اللاتي يجري منعهن من دخول المدارس والجامعات.

وقالت إحدى المشاركات بأن الوقفة تأتي للتعبير عن تضامن المرأة الكويتية مع المرأة المسلمة في الهند انطلاقًا من حق المرأة أينما كانت في الحصول على الحرية وممارسة معتقداتها الدينية دون قيود أو تشديد.

وذكرت المشاركة بأن الوقفات التضامنية يجب أن تتجرد من النهج التحريري أو الليبرالي أو المحافظ عندما يكون هناك دفاعًا عن حق المرأة وقالت: "لا يكون الحراك نسوي حقيقي إلا إذا فهمنا خيارات واختيارات المراة بغض النظر عن اختلافها والنهج الذي تتبعه سواء محافظ أو تحرري أو ليبرالي".

وتابعت: "الموضوع ليس إثبات من الصح ومن الخطأ، هناك نساء معنفات يجري التضييق عليهن في الهند، ونحن إذا لم نقم بدعهم سيصل هذا العنف من الهند إلى بلاد الجزيرة العربية بطريقة أو بأخرى".

وذكرت بأن سواء كان الصوت الآخر صوت متحرر أو ديني أو معارض لكنه بالنهاية يقمع حرية النساء في الهند ويهاجم خيارتها، لذا فهما وجهان لعملة واحدة.

يذكر أن ولاية كاراناتاكا الهندية قررت إغلاق المدارس العليا تزامنًا مع منع المرأة المسلمة من ارتداء في الفصول.

وذهب بعض الطلبة الهندوس إلى مدارسهم مرتدين الشال البرتقالي اللون - وهو اللون الذي يعتبر رمزًا هندوسيًا - احتجاجا على ارتداء الطالبات المسلمات للحجاب قبل إغلاق أبواب المدارس والجامعات في وجوههن ورميهن بالمياه العادمة.

وأعرب مسلمون عن تخوفهم من أن تتسع دائرة حظر الحجاب في مدارس وجامعات أخرى، فأولياء أمور الطالبات المسلمات في مدينة جايبور (عاصمة ولاية راجستان غربي نيودلهي) احتجوا على قرار لإدارة إحدى الكليات طالبت فيه الطالبات المحجبات بالحضور بزي الكلية بدون حجاب، ونقل هذا الاحتجاج مسؤول في الشرطة المحلية.