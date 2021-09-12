حذاء بالنسياغا برائحة اللحمة.. ومعقلون يرونه يليق بـ ليدي غاغا

سيطرت علامة "بالنسياغا – Balenciaga" على سوق الأحذية الرياضية منذ عام 2017 بعدما طرحت حذاء Triple S، وبعدها Track Sneaker إلى أحدث تصاميمها بحذاء Runner Sneaker.

وقبل أيام، أثارت "بالنسياغا" جدلًا بإعادة تقديم أحذية Triple S بمجموعة من الألوان الباهتة والتي جاءت بشكل غريب.

ويأتي الحذاء الجديد باللون الأسود أو الأزرق أو الأخضر أو البيج أو الأحمر، وهو مصنوع من طبقة علوية متعددة الطبقات خالية من الجلد ومغطاة بطبقة بيضاء.

ولكن يبدو أن التصميم الجديد لم يعجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا بأنه يظهر وكأنه مغطى بطبقة سميكة من الغبار خاصة بالنسبة للنسخة السوداء منه.

أما النسخة الحمراء من الحذاء فكانت حكاية مختلفة تمامًا، فظهر وكأنه مغطى بطبقات من اللحم المقدد، فيما شبهه البعض بقطعة كبيرة من لحم البقر الممزوجة بالدهون.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الحذاء الجديد لا يليق سوى بالمغنية المثيرة للجدل "ليدي غاغا" وبأنه من المستحيل أن يرتديه إنسان طبيعي.

ويُباع Triple S بالتجزئة بسعر 1090 دولارًا أمريكيًا، فهل أنت مستعد لدفع هذا المبلغ مقابل شراءه؟

يذكر أن بالنسياغا هي دار أزياء فرنسية أسسها المصمم الإسباني كريستوبال بالنسياغا، وتعود ملكية بيت أزياء بالينسياغا الآن إلى الشركة الفرنسية متعددة الجنسيات كيرينغ، والمدير الإبداعي حاليًا لبيت بالينسياغا هي ألكسندر وانغ.

وتأسست دار الأزياء الفاخرة بالنسياغا بعام 1917 وأصبح مقرها حاليًا في باريس، واشتهر كريستوبال بالنسياغا بأنه مصمم أزياء ذو معايير لا هوادة فيها، وقد أشار كريستيان ديور إليه بلقب "سيدنا جميعًا". فأصبحت تنانيرته الفقاعية وصورته الظلية الغريبة والأنثوية ولكن "العصرية" علامات تجارية للدار.

تم إغلاق دار بالنسياغا في عام 1972 وأعيد فتحه تحت ملكية جديدة في عام 1986.