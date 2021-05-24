حذف "تشارلي عض أصبعي" من يوتيوب بعد بيعه مقابل 760 ألف دولار

تم بيع مقطع فيديو YouTube الذي لا يُنسى والذي يحمل عنوان "Charlie bit my finger" أي "تشارلي عض أصبعي"، في مزاد علني باعتباره رمزًا مميزًا غير قابل للاستبدال NFT يوم الأحد مقابل مبلغ مذهل قدره 760،999 دولارًا أمريكيًا.

وبهذه الصفقة سيتم حذف الفيديو الشهير والذي حقق ملايين المشاهدات منذ نشره في 2007 من موقع "يوتيوب" قريبًا، وذلك وفقًا لموقع ويب أنشأته عائلة Davies-Carr.

ويعود مقطع الفيديو الذي لا تزيد مدتها على 56 ثانية الى الثالث والعشرين من مايو 2007، لطفلين شقيقين إنجليزيين هما "هاري" و"تشارلي"، في ذلك التاريخ كان عمر هاري ثلاث سنوات، وعمر شقيقه تشارلي سنة واحدة، عندما صور والدهما "هاورد ديفيز كار" المقطع ورفعه على يوتيوب باعتباره "مضحكًا قليلًا".

وبعد شهرين من عرضه، حاول الأب إزالة الفيديو من "يوتيوب" لكنه اكتشف أنه حقق آلاف المشاهدات، فيما كان العدد يتزايد تدريجيًا أمام عينيه، واستغرب الأب ذلك، خصوصًا أنه لم يكن لديه الكثير من الأصدقاء لمشاهدة هذه اللقطات.

ويتحول الفيديو الشهير بذلك إلى صيغة "أن أف تي"، أي إلى "رمز غير قابل للاستبدال"، وهو نوع من الرموز المميزة التي تقوم على استخدام تقنية "البلوك تشين" لتشفيرها وربطها بأصل رقمي فريد "مثل الأعمال الفنية الرقمية أو مقاطع الفيديو" ولا يمكن إنتاج مثيل مطابق له، فهي تشبه بذلك المقتنيات عالية القيمة.

وتنظر عائلة "دايفيس كار" إلى هذه الخطوة على أنها فرصة مميزة لمزيد من الاستثمار في العالم الرقمي، حيث تأمل من خلالها تأمين مبالغ إضافية تخصص لتعليم "هاري" و"تشارلي" إضافة إلى أخويهما الصغيرين.

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