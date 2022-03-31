حريق هائل يلتهم سوق المباركية في الكويت

اندلع قبل ساعات حريق هائل في سوق المباركية الذي يُعد من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في الكويت.

ويكافح رجال الإطفاء في إخماد نيران اللهيب التي اندلعت في أنحاء السوق الذي يقع في قلب العاصمة الكويتية الكويت ويعود تاريخه إلى أكثر من 120 عام.

وفي الوقت الذي لم تتضح حتى الآن أسباب الحريق، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا إلى تداول مقاطع فيديو وصور توثق ضخامة الحريق الذي اندلع عصر اليوم الخميس، 31 مارس 2022.

وجاء في تقرير أولي للدفاع المدني الكويتي إلى أن ألسنة اللهب انتشرت بشكل سريع بسبب طبيعة الموقع والمواد المحترقة حيث يمتلئ السوق بالمواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات الشعبية والتمور والعسل ومحلات العطارة والأقمشة والملبوسات النسائية والرجالية.

ولم يسفر الحريق عن وقوع وفيات أو إصابات حتى الآن.

سوق المباركية

سوق كويتي يقع في منطقة القبلة وهو سوق تراثي وسمي نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح.

يتميز سوق المباركية بتصميمه الذي يشبه الأسواق القديمة. وهو من المعالم التراثية لدولة الكويت هذا السوق يزخر بأنواع وفيرة من اللحوم والأسماك والمواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات الشعبية والتمور والعسل ومحلات العطارة والملبوسات الرجالية والنسائية، إضافة إلى مجموعة من محلات أكسسوارات والسلع التراثية والتحف والخزفيات والتذكارات وكلها بأسعار مناسبة.

كما يتضمن سوق المباركية سوق لبيع وشراء المصوغات الذهبية والمجوهرات. كما يوجد داخل السوق العديد من المقاهي الشعبية والاستراحات والمطاعم صممت على طراز القديم وتقدم مأكولات ومشروبات شعبية.