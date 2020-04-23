حشوة "سيليكون بالصدر" تُنقذ شابة من رصاصة قاتلة.. كيف انحرفت الرصاصة عن أعضائها الحيوية؟

اكتشف الأطباء في أحد المستشفيات الكندية أن امرأة نجت من طلقة نارية قريبة من قلبها بفضل حشوة "سيليكون" كانت قد زرعتها في ثديها سابقًا.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة SAGE الطبية الأسبوع الماضي، وصف فيها الأطباء أن حشوة "السيليكون" حرفت وغيرت مسار الرصاصة وأبعدتها عن أعضاء المرأة الحيوية.

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وقال الجراح "جيانكارلو ماكفيو" أن الحادثة وقعت في 2018 في مدينة تورنتو، وبأنها تعد واحدة من عدد قليل من الحالات المُسجلة في التاريخ الطبي حيث لعبت عملية حشوة "سيليكون" دورًا في إنقاذ حياة المريض.

وكشف الجراج "ماكفيو" تفاصيل الحادثة حين ذهبت المريضة التي لم يذكر اسمها، إلى قسم الطوارئ في المدينة الكندية بعد الشعور بالألم في صدرها ورؤيتها دماء.

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وبعد إدخالها لغرفة العمليات، اكتشف الجراحون جرحًا واحدًا وأزالوا رصاصة من تحت صدرها الأيمن، ثم أزالوا حشوة السيليكون وصوروها بهدف دراستها وقد أظهرت الأشعة المقطعية أن الرصاصة مرت عبر الحشوة اليسرى وضربت اليمنى.

وقال الجراح: "بناء على مسار دخول الرصاصة وتقويمها إشعاعيًا، فإن المصدر الوحيد لانحراف الرصاصة هو حشوة الثدي الأيسر".

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وأوضح:" على الجانب الأيسر يوجد القلب والرئتان، لو أن الرصاصة دخلت في الصدر لتعرضت الشابة لإصابة أكثر خطورة".