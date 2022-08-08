عمقها 200 متر .. حفرة علاقة مفاجئة تثير الرعب في تشيلي

بدأت الهيئة الوطنية للجيولوجيا والتعدين في تشيلي تحقيقًا موسعًا بعد ظهور فتحة عملاقة ومخيفة في الأرض بشكلٍ مفاجئ بالقرب من منجم للنحاس شمالي البلاد لمعرفة ما يكمن تحتها والسبب الذي أدى إلى ظهورها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكشفت الهيئة في بيان رسمي بأن التحقيق يجري بالتعاون مع السلطات الرسمية في البلاد بمشاركة متخصصين في الجيولوجيا لمعرفة السبب وراء ظهور الحفرة العملاقة التي ظهرت بالقرب من موقع شركة لوندين مايننغ الكندية للتعدين في منجم "ألكاباروسا – Alcaparrosa".

وأشارت الهيئة إلى أن المعلومات الأولية أكدت أن عمق الحفرة العملاقة يبلغ حوالي 200 متر (عمقها بطول ملعبين لكرة القدم تقريبًا)، فيما يبلغ قطرها حوالي 25 مترًا، وتبعد حوالي 665 كيلومترًا شمال العاصمة سانتياغو.

بيان الهيئة الوطنية للجيولوجيا والتعدين في تشيلي

نشرت الوكالة قبل ساعات بيانًا رسميًا حول الحفرة العلاقة التي ظهرت بشكلٍ مفاجئ، جاء فيه:

كما تم إبلاغنا خلال الأيام القليلة الماضية وبالنظر إلى القلق الحالي في مجتمع المحلي بسبب ظهور حفرة عملاقة في منجم منجم "ألكاباروسا – Alcaparrosa" التابع لشركة لوندين مايننغ الكندية تم تشكيل فريق مختص للبحث بهذا الشأن.

وتم اتخاذ اجراء أولي يتمثل بتوجيه الشركة لإيقاف عمليات منجم ألكاباروسا في منطقة التأثير بأكملها بالقرب من المجرى، كما تقرر تعليق جميع عمليات المنجم المذكور مؤقتًا للبدء في إجراء عقوبات وفقًا للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب القانون.

كما ركز فريق المختص على التحقق من وجود المياه في المنطقة، حيث كان من الممكن التأكد من أن الوضع تحت السيطرة وأن هناك مضخات لسحب المياه من المنجم وستفحص في الأيام القليلة المقبلة غرفًا به تحت الأرض للكشف عما إن كان قد شهد إفراطًا في عمليات الاستخراج منه.

واختتم الوكالة بيانها بالتأكيد على أنها ستكرس كافة جهودها للتوصل إلى السبب الحقيقي وراء هذا الانهيار.

شركة لوندين مايننغ الكندية ترد

ذكرت شركة لوندين الأسبوع الماضي أن التجويف الأرضي لا يؤثر على العمال أو أي فرد في منطقة المنجم وأنها تعمل على تحديد سبب ظهوره.

وقالت الشركة الكندية إنها أعلمت السلطات ما إن اكتشفت الحفرة وأنها أخلت المنطقة حفاظًا على سلامة العاملين هناك.

وتمتلك لوندين 80% من أرض المنجم، والباقي مملوك لشركة سوميتومو اليابانية.

وتعمل شركات التعدين الكندية على مختلف أنواع المعدن الذي تنقب عنه (ذهب، زنك، قصدير، نيكل) في جميع أنحاء أميركا اللاتينية وقد اتُهمت على مرّ السنوات بمجموعة واسعة من الانتهاكات البيئية وحقوق الإنسان.

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