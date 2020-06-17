حفل تخرج من السيارات... مدرسة بحرينية تجري احتفالها السنوي بحلبة فورمولا-1

مع انتهاء العام الدراسي وتخرج ألوف الطلاب في صفوف السنة الأخيرة، ابتكرت العديد من المدارس وسائل جديدة لتوفير حفلات تخرج لطلابها الخريجين، في ظل تفشي جائحة "كورونا" المُستجد.
ومن نشر صور الخريجين في الشوارع الرئيسية، الى إيصال الشهادات لمنازل الطلاب وإقامة حفلًا بسيطًا منفردًا لكل منهم، وغيرها من الوسائل، ابتكرت إحدى المدارس في البحرين طريقة "استثنائية" للاحتفال بطلابها في ظل هذه الظروف "الاستثنائية".
وأقامت مدرسة "بيان البحرين" احتفالها السنوي بتخريج فوج جديد من طلبتها في حلبة البحرين الدولية للسيارات، مراعية قواعد وشروط التباعد الاجتماعي.
وجرى الحفل بحضور عدد محدود من أولياء الأمور والمدعوين في سياراتهم، ليشهدوا تخريج الفوج السادس والعشرين من طلبة المدرسة، وفق إجراءات احترازية وتدابير صحية ووقائية فائقة.
وتمكنت المدرسة من العمل بجدية مع أولياء الأمور في نوعية التخرج، فتم وضع القواعد الصحية وشروط التباعد الاجتماعي لتحقيق تخرج متكامل يحقق جميع الشروط الصحية المطلوبة في الوقت الراهن.
ألريادة والقيادة الإبداعية ، السلوك والوعي الحضاري في فعالية تخرج مدرسة البيان.— وفاء بنت عبدالله آل خليفة (@WafaAHAlKhalifa) June 11, 2020
"أنا بحريني والعز ماليني" 🇧🇭
# الشيخة د. مي العتيبي#BahrainBayanSchool pic.twitter.com/nrn6WYrG8N
وبدأ الحفل بمقتطفات من الكلمة التوجيهية السامية التي وجهها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 12 أبريل الماضي إلى أبنائه طلبة البحرين.
وفي نهاية الاحتفال تمَّ تسليم الشهادات للطلبة في ظلِّ إجراءات احترازية مشددة، مراعاةً لإجراءات الصحة والسلامة العامة، وتطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، من ناحية ارتداء الكمامات وعدم التقارب ولمس الأيدي أو المصافحة.
😍😍 حفلة تخرجي #BahrainBayanSchool pic.twitter.com/aYBF2ven5Q— Mishal (@mishal6363) June 11, 2020
كما قامت المدرسة بإطلاق الألعاب النارية والحمام الأبيض احتفالاً بتخرج طلابها.
Can’t get enough of Yesterday’s Graduation 😍 #BahrainBayanSchool pic.twitter.com/UIWN74zb7u— Faten Salehi (@Fatensalehi) June 11, 2020
وتمت دعوة الطلاب لأخذ الصور التذكارية بهذه المناسبة وذلك من خلال وجود أربع منصات تصوير وضعت خصيصًا لهذه المناسبة.
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