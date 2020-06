حفل تخرج من السيارات... مدرسة بحرينية تجري احتفالها السنوي بحلبة فورمولا-1

مع انتهاء العام الدراسي وتخرج ألوف الطلاب في صفوف السنة الأخيرة، ابتكرت العديد من المدارس وسائل جديدة لتوفير حفلات تخرج لطلابها الخريجين، في ظل تفشي جائحة "كورونا" المُستجد.

ومن نشر صور الخريجين في الشوارع الرئيسية، الى إيصال الشهادات لمنازل الطلاب وإقامة حفلًا بسيطًا منفردًا لكل منهم، وغيرها من الوسائل، ابتكرت إحدى المدارس في البحرين طريقة "استثنائية" للاحتفال بطلابها في ظل هذه الظروف "الاستثنائية".

​

وأقامت مدرسة "بيان البحرين" احتفالها السنوي بتخريج فوج جديد من طلبتها في حلبة البحرين الدولية للسيارات، مراعية قواعد وشروط التباعد الاجتماعي.

وجرى الحفل بحضور عدد محدود من أولياء الأمور والمدعوين في سياراتهم، ليشهدوا تخريج الفوج السادس والعشرين من طلبة المدرسة، وفق إجراءات احترازية وتدابير صحية ووقائية فائقة.

​

وتمكنت المدرسة من العمل بجدية مع أولياء الأمور في نوعية التخرج، فتم وضع القواعد الصحية وشروط التباعد الاجتماعي لتحقيق تخرج متكامل يحقق جميع الشروط الصحية المطلوبة في الوقت الراهن.

وبدأ الحفل بمقتطفات من الكلمة التوجيهية السامية التي وجهها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 12 أبريل الماضي إلى أبنائه طلبة البحرين.

وفي نهاية الاحتفال تمَّ تسليم الشهادات للطلبة في ظلِّ إجراءات احترازية مشددة، مراعاةً لإجراءات الصحة والسلامة العامة، وتطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، من ناحية ارتداء الكمامات وعدم التقارب ولمس الأيدي أو المصافحة.

كما قامت المدرسة بإطلاق الألعاب النارية والحمام الأبيض احتفالاً بتخرج طلابها.

Can’t get enough of Yesterday’s Graduation 😍 #BahrainBayanSchool pic.twitter.com/UIWN74zb7u