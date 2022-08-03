حفيدة صدام حسين تكشف تفاصيل مثيرة عن جدها وأخوالها قصي وعدي

كشفت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ، مجموعة من التفاصيل حول جدها وعائلتها قبل الاحتلال الأمريكي لبلادها وبعد لجوئها إلى الأردن وزواجها هناك.

وعبر فقرة (سؤال-جواب)، تلقت حرير مجموعة من الأسئلة من قِبل متابعيها على تطبيق "إنستغرام"، والتي أجابت عليها عبر خاصية "القصص – Stories”.

وتنوعت الأسئلة التي تلقتها حرير بين من أراد معرفة تفاصيل عن جدها الراحل الرئيس صدام حسين ومن أراد معرفة معلومات خاصة عن شقيقا والدتهما قصي وعدي.

رصدنا لكم في هذا التقرير قسم من هذه الأسئلة، وإجابة حرير حسين كامل عليها:

ما هي أغرب صفة عن الرئيس الراحل صدام حسين ؟

كشفت حرير أن أغرب صفة للرئيس صدام حسين هو أنه لا يحب السفر.

هل للشهيد صدام حسين ابن اسمه علي ؟

نفت حرير في أن يكون للرئيس السابق ابن ثالث.

هل كان خالها عدي صدام حسين يشرب الكحول ؟

أكد حرير أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي أن خالها عدي كان يشرب الكحول صحيح.

هل كان خالها قصي لحم الخنزير؟

أجابت حرير بأن خالها كان يصطاد الخنازير ويقدمها لأصدقائه المسيحيين وكان يربيها مع الخيل لتأكل فضلاتها لكنه لم يأكلها أبدًا.

وحول زواج خالها عدي من سيدة تدعى هبة ؟

قالت حرير أن خالها عدي كان يتواصل مع هبه وعند عقد القران كان في المستشفى بعد تعرضه لحادث أليم، أمضى بعده فترة طويلة من العلاج، ثم بدأ الاحتلال الأمريكي ولم يلتقيا بعدها حتى قتل على يد القوات المسلحة الأمريكية.

هل تؤيد حرير حزب البعث في حال عاد لسدة الحكم في العراق ؟

أجابت حرير بكل صراحة: "مع كامل احترامي الشديد لحزب البعث، والناس الشريفة لكن أنا مو مع أن يحكم العراق أي حزب".

عطر صدام حسين المفضل ؟

وكانت حرير قد كشفت في فقرة مشابهة شاركتها مع متابيعها على تطبيق "إنستغرام" سابقًا عن عطر جدها الرئيس صدام حسين.

وقالت حرير حينها بأن الرئيس بأنه كان يفضل نوعين من العطور:

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Fahrenheit من علامة Dior بالإضافة الى عطر old spice perfume الشهير.

طبق الرئيس صدام حسين المفضل ؟

قالت أن جدها كان يعشق طبق (الهبيط العراقي) ولكن بدون إضافة الملح.

ويعد طبق (هبيط اللحم) من الأطباق العراقية الشهيرة، وهو طبق تقليدي يُعرف بأسماءٍ عدة مثل: تشريب اللحم العراقي وقوزي اللحم العراقي والدليمية العراقية وثريد اللحم، بالإضافة إلى هبيط اللحم، وقد تختلف مكوّناته قليلًا باختلاف المناطق، لكنه بشكل أساسي يتكون من اللحم والأرز المتبل بطريقة لذيذة.

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كما تلقت حرير تساؤلات حول رأيها بتصرفات حكم جدها صدام قبل استشهاده، فقالت بأن حكمه كان عادلًا إلا أن الحلقات البعيدة عنه هي من طغت وتصرفت بعنجهية وآذت الناس كما أنها تسببت بإكراه الناس بصدام وعائلته.

وقالت بأنها لم ترَ والدتها رغد منذ 8 أشهر بسبب جائحة فيروس "كورونا" وما تسببه من إغلاقات للمطارات حول العالم.

أما عن الدول العربية التي دعمتها وعائلتها في أزمتها خلال الغزو الأمريكي، قالت بأن الدول كثيرة ولكن على رأسها جاءت (الأردن/الإمارات/البحرين/ليبيا/قطر/اليمن/عُمان).

أما عن خالها عدي، سألها أحد المتابعين فيما إذا كان متواضعًا وبسيط، فأجابت حرير بـ"لا".

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مسلسل House of Saddam

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تلقت حرير سؤالًا حول رأيها بمسلسل House of Saddam الذي عرض عام 2008، لتجيب بأنه (كذب بـكذب).

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ويعد مسلسل (بيت صدام - House of Saddam)‏ هو عمل درامي تلفزيوني من أربع أجزاء يصور بروز ثم سقوط الرئيس العراقي صدام حسين وعائلته، ويعد العمل إنتاجًا مشتركًا بين البي بي سي وHBO، وبدأ عرض المسلسل في 30 يوليو سنة 2008 على شاشة BBC Two في المملكة المتحدة.

حفيدة صدام حسين حرير

اسمها الكامل: حرير بنت حسين كامل حسن المجيد.

حرير بنت حسين كامل حسن المجيد. والدتها: رغد صدام حسين المجيد.

رغد صدام حسين المجيد. تاريخ الولادة: وُلدت في 19 تموز عام 1986.

دراسة حرير

درستْ الابتدائية في المدرسة الشِبِيبِية التي أُنشئت خاصةً لعائلة صدام من الدرجة الأولى والثانية، وكانت أمّها معاونة المديرة في تلك المدرسة.

لجوئها إلى الاردن

خرجت في شهر آب عام 1995 من العراق مع أمها وأبيها وأخوتها وخالتها رنا وزوج رنا وأولادهما إلى الأردن وهنالك أعلن أبوها حسين كامل انشقاقه عن صدام حسين، فاستضافهم ملك الأردن في أحد قصوره، وأقاموا هناك والتحقت بمدرسة، حتى عام 1996 حين أعلن صدام حسين عَفْوَه عن حسين كامل، لكنه قُتل بعد رجوعه إلى بغداد وقد أُجبرَ على تطليق زوجته رغد أم حرير.

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