حفيدة محمد بن زايد تخطف الأنظار في نهائي أبطال أوروبا.. شاهدوا جمالها

البوابة - نجحت الشيخة سلامة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، حفيدة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في لفت الأنظار لها لدى حضورها نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم السبت.

وشوهدت الشيخة سلامة في مدرجات استاد أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية وهي تتابع بشغف مجريات المباراة النهائية والتي انتهت بفوز نادي مانشستر سيتي على حساب وإنتر ميلان الإيطالي.

وحظي ظهر الشيخة سلامة على تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي خاصة وأن ظهور شيخات آل نهيان العلني يُعد أمرًا نادر الحدوث.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم الشديد بجمال الشيخة سلامة، وأشاروا إلى أنها ورثت حب "كرة القدم" وعالم الرياضة من والدها وجدها وأخوالها.

واكتسبت الشيخة سلامة شعبية لدى متابعي أخبار العائلات الحاكمة حول العالم خاصة بعد ظهورها في عدد محدود من المناسبات برفقة كبار القادة وفي مقدمتهم الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم.

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لظهور لافت للشيخة سلامة بنت محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، حفيدة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في آخر أحدث ظهور لها.

كما تداول المغردون صورة جمعت الشيخة سلامة بنت محمد بجدها من على درج الطائرة قبل مغادرتهم تركيا، بعد انتهاء مراسم تتويج نادي مانشستر سيتي.

وكان الشيخ محمد بن زايد قد تواجد في مدينة اسطنبول التركية لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا الذي جمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي، حيث توج مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يملكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز بهدف نظيف على إنتر ميلان الإيطالي.

من هي الشيخة سلامة حفيدة الشيخ محمد بن زايد

قليلة هي المعلومات المتوفرة حول الشيخة سلامة.