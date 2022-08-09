حقائق مثيرة عن منتجع مار ايه لاغو : البيت الأبيض الشتوي لـ ترامب

سيطر نبأ مداهمة منتجع الرئيس الأمريكي السابق، المعروف بـ " منتجع مار ايه لاغو "، بولاية فلوريدا من قِبل مكتب التحقيقات الفدرالي على نقاشات مراقبي المشهد عبر منصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية.

وقال الرئيس ترامب في بيان رسمي أن منتجعه مار ايه لاغو الواقع في بالم بيتش كان "محتلًا من قِبل مجموعة كبيرة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي- FBI الذين قاموا بفتح خزنته هناك.

وبعيدًا عن السياسة، سارع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نحو محركات البحث لمعرفة المزيد من التفاصيل عن منتجع مار- إيه – لاغو الفاخر وأعادوا نشر صور له من الداخل والخارج تظهر مدى فخامته.

منتجع مار ايه لاغو

يقع منتجع مار إيه لاغو في مدينة بالم بيتش - Palm Beach بولاية فلوريدا الأمريكية.

يعتبر معلمًا وطنيًا أمريكًا فهو ثاني أكبر قصر في ولاية فلوريدا (بعد قصر فرساي في ويندرمير)، والرابع والعشرين الأكبر في الولايات المتحدة.

خلال فترة رئاسة ترامب، التي بدأت في 2017 وانتهت في 2021، كان يطلق على منتجع مار- إيه – لاغو اسم "البيت الأبيض الشتوي" حيث كان يقضي عطلته الشتوية هناك.

شهدت أروقة المنتجع الكثير من اللقاءات الهامة التي جمعت الرئيس السابق ترامب بضيوفه من رؤساء الدول.

شهدت قاعاته الكبيرة خطابات رئاسية عدة للرئيس ترامب.

مواصفات منتجع مار إيه لاغو

تبلغ مساحة منتجع مار ايه لاغو حوالي 6 آلاف متر مربع.

يضم المنتجع 126 غرفة كاملة مع شرفات واسعة.

يضم منتجع صحي ووسائل راحة أخرى على طراز الفنادق.

يطل على المحيط الأطلسي إلى الشرق، والممر المائي الداخلي في فلوريدا إلى الغرب.

بناء منتجع مار ايه لاغو

تم البدء في بناء منتجع مار- إيه – لاغو في عام 1924 والانتهاء به في عام 1927 لسيدة الأعمال وصاحبة شركة جنرال فودز للأغذية "مارجوري ميريويذر بوست"، التي أوصت نقل ملكيتها للحكومة الأمريكية في عام 1973.

في عام 1981، تمت إعادته إلى الملكية الخاصة في عام 1981 واشتراه ترامب بعد عامين مقابل 10 مليون دولار فقط.

منتجع مار ايه لاغو ودونالد ترامب

خلال فترة رئاسته، أمضى ترامب وقت طويل خارج البيت الأبيض، وكان منزله منتجع مار ايه لاغو هو الأكثر زيارة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب قام بأكثر من 32 زيارة خلال فترة رئاسته.

وفي عام 2017، أصدر ترامب من “غرفة العمليات المؤقتة” داخل المنتجع أمرًا بتوجيه ضربة عسكرية لمطار سوري كان يستخدمه جيش بشار الأسد لإطلاق الصواريخ الكيماوية.

وفي عام 2017، احتفل ترامب مع زوجته ميلانيا ترامب وابنهما بارون بليلة رأس السنة الجديدة في منتجع مار ايه لاغو.

وفي 2019، تفاوض ترامب داخل المنتجع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

وفي سبتمبر 2019، أصبح مار ألاغو المسكن الرئيسي لدونالد وميلانيا ترامب، اللذين كانا في السابق مقيمين في مدينة نيويورك.

معنى عبارة مار ألاغو

تعني عبارة مار ألاغو، "من البحر إلى البحيرة"، باللغة الإسبانية

قيمة منتجع مار إيه لاغو

في عام 2018، قدرت فوربس قيمة عقار مار- إيه لاغو بحوالي 160 مليون دولار، بعد أن رفع ترامب قيمته بشكل مذهل منذ شرائه في 1985 مقابل 10 ملايين دولار.