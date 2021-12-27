حق حوراء .. اغتصاب طفلة بعد اختطافها لساعات تهز بغداد

يعيش الشارع العراقي حالة من الصدمة والألم بعد تعرض الطفلة حوراء (7 سنوات) للاغتصاب من قبل أحد الأشخاص في منطقة الحسينية ببغداد.

وعبر وسم "#حق_ حوراء"، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في العراق تناقل المغردون تفاصيل الجريمة المؤلمة والتي وقعت يوم قبل يومين حين اختطف الجاني الضحية حوراء وشقيقها (4 سنوات) ثم قام باغتصابها.

وتم نقل الطفلة حوراء الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضها للأذى جسدي ونفسي، فيما تقدمت عائلتها بشكوى للجهات الأمنية دفعت وزارة الداخلية العراقية الى التحرك العاجل والقبض على المُغتصب.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني هو من جيران عائلة حوراء، وفي يوم الجريمة قام بخطفها مع شقيقها لساعات، واغتصب الطفلة حوراء.

وقال مصدر أمني إن الجاني كان مخمورًا يوم الجريمة وتعمد اختطاف الطفلة التي كانت تسير برفقة شقيقها في منطقة الحسينية شمالي بغداد وأقدم على اغتصابها.

وطالب المغردون من الجهات المسؤولة بإيقاع أشد أنواع العقوبات بالجاني المجرم ليكون عبرة لغيره.

وكان من بين الأصوات المطالبة بعاقبة مغتصب حوراء هيئة رعاية الطفولة، التي طالبت يوم الأحد، بإنزال أشد العقوبة بحق المتهم باغتصاب الطفلة حوراء ذات السبع سنوات.

وقال المتحدث باسم الهيئة عزيز ناصر في بيان رسمي: "تستنكر الهيئة العمل الوحشي واللاإنساني الذي اقدم عليه احد المتهمين في التجاوز على حرمة الطفولة من خلال اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في منطقة الحسينية ببغداد".

وأضاف أن المتهم "تجرد من الإنسانية والاخلاق واعتدى على طفلة لا حول لها ولا قوة واقدم على اغتصابها بعد اختطافها".

كما توجه مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن الى المستشفى للاطمئنان على صحة، مبينًا أن الجاني قام بخطف الطفلة مع شقيقها الطفل ذو الأربع سنوات والذي تمكن من الهروب من بين يدي الجاني"، موضحًا أنه "بدلالة الطفل والأهل تم التعرف على مكان الجاني، وأصبحت المعلومات واضحة".