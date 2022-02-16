"حلق" هتان باهبري يثير غضب سعوديين .. ورد ناري من اللاعب!

تصدر اسم لاعب كرة قدم سعودي هتان باهبري قائمة الأكثر بحثًا على موقع "غوغل" بعد انتشار صورة له مرتديًا "حلق" بإحدى أذنيه مثيرًا غضب جمهوره الرياضي في الشارع السعودي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب نادي الشباب السعودي والمنتخب السعودي مرتديًا حلق في أذنه وهو ما دفعهم لانتقاده بسبب تشببه بالنساء باعتباره قدوة لجمهوره وعشاقه من متابعي رياضة كرة القدم في السعودية.

كما اعتبر عدد من النشطاء على موقع التدوين "تويتر" بأن هتان لم يسئ لنفسه فقط بارتداء الحلق، بل أساء لنادي الشباب السعودي الذي يمثله في البطولات المحلية وللمنتخب السعودي.

وكان من بين الأصوات المنتقدة لـ"حلق" اللاعب هتان، الإعلام الرياضي طارق النوفل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " متى يدرك اللاعب أنه قدوة … الأقدار جعلت منه مثالًا يحتذى به … فلا تكن معول هدم لقيم مجتمعك بتصرفات اقل ما يقال عنها «عيب»".

في حين سارع جمهور اللاعب هتان بالدفاع عنه والتأكيد بأن الصورة "مفبركة" وقد تم تعديلها عبر برنامج "فوتوشوب" بهدف الإساءة للاعب السعودي قبيل المواجهة المهمة أمام الهلال، بعد غدٍ الخميس، في الدوري المحلي، في محاولة لإخراجه عن تركيزه قبل الديربي.

رد اللعب هتان باهبري

ولعل الهجوم الشديد على اللاعب هتان باهبري دفعه للخروج بمقطع فيديو "صامت" ليثبت براءته من تهمة التشبه بالنساء.

و متى يدرك الاعلامي ان كلامه محسوب عليه اذا شاف حقوق ناديه تهضم امامه و لا يعطي النادي حقوقه بالدفاع و خذ هذا المقطع ي النوفل و اذكر انه ما وصلك الى هذا الحد الا خالك pic.twitter.com/Q9yo9gHJav — فهد البقمي (@f911fz1) February 15, 2022

وظهر هتان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق "سناب شات"، مُظهرًا كلتا أذنيه دون أي حلقان.

ولم يتحدث هتان خلال الفيديو، مكتفيًا بالظهور بابتسامة اندهاش، مع وضع رمز أُغلق فمه، في رسالة لمنتقديه بالتزام الصمت.

فيما توعد جراح الظفيري وكيل اللاعب هتان باهبري كل من أساء للاعب، وذكر بأنه تم رصد جميع الاساءات ومن فبرك الصورة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

هتان باهبري

هتّان سلطان باهبري (مواليد 16 يوليو 1992) هو لاعب كرة قدم سعودي يلعب في مركز الجناح والوسط المهاجم مع نادي الشباب السعودي ومنتخب السعودية لكرة القدم.

مسيرته الكروية

كانت بداياته مع نادي الاتحاد وتمت إعارته إلى نادي الخليج السعودي لمدة موسمين وبعد انتهاء عقده مع الاتحاد وقع مع نادي الشباب السعودي.

هتان مع نادي الهلال

في فبراير عام 2019 أعلن نادي الهلال عن ضم الدولي السعودي هتان باهبري لصفوفه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادماً من نادي الشباب. وأعلن رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل، أن الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي قد تكفل بصفقة اللاعب. وأبان نادي الهلال أن التعاقد مع هتان سيمتد لثلاثة مواسم، وأن اللاعب سيلتحق بتدريبات الفريق خلال اليومين المقبلين من التوقيع، بعد إنهاء الإجراءات الرسمية.

هتان مع نادي الشباب

عاد إلى الشباب في صيف 2021.

مسيرة هتان الدولية

في يونيو عام 2018، تم اختيار باهبري ضمن التشكيلة النهائية للمنتخب السعودي والمُشاركة بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا.

في يناير 2019، كان باهبري ضمن تشكيلة المنتخب السعودي المشاركة في كأس آسيا 2019. سجل أول أهدافه بقميص الصقور الخضر في المباراة الافتتاحية للمنتخب السعودي في البطولة، والتي أنتهت بالفوز 4–0 أمام كوريا الشمالية.

كيم كارداشيان باكستان إلى الواجهة مجددًا .. وشقيقها القاتل حر طليق

سعودية تطلب الخُلع من زوجها للذهاب إلى البوليفارد مع صديقاتها

خبير سعودي يحذّر : القلب الأحمر في "واتساب" تحرش !