خبير سعودي يحذّر : القلب الأحمر في "واتساب" تحرش !

نبّه خبير سعودي في الجرائم المعلوماتية من الاستخدام الخاطئ لبعض الرموز التعبيرية "إيموجي" خلال المحادثات الإلكترونية عبر تطبيق المراسلة الفوري "واتساب" قد تتحول إلى جريمة تحرش.

وقال عضو جمعية مكافحة الاحتيال في السعودية خبير الجرائم المعلوماتية المعتز كتبي بأن بعض صور وتعابير المحادثات الإلكترونية (الشات) قد تتحول إلى جريمة تحرش حال رفع دعوى من الطرف المتضرر ومنها رمز "القلب الأحمر".

وحذر كتبي مستخدمي تطبيقات المحادثة الفورية من استخدام التعبيرات الصريحة أو "إيموجي" القلب الأحمر أو محادثة مع أي مستخدم دون موافقته أو الدخول في حوارات غير مريحة أو تطفلية.

وذكر كتبي أن تحذيراته جاءت انطلاقًا من نظام مكافحة التحرش المعمول به في السعودية والذي يُعرف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، ويدخل في ذلك "الإيموجي" المرتبطة بنفس هذه المدلولات حسب عرف المجتمع مثل استخدام القلب الأحمر والورود الحمراء في محادثات يقصد بها استمالة الطرف الآخر من المحادثة، أو استخدام أشكال تعبيرية ذات دلالة تشبيهية بأعضاء جسدية.

وأكد كتبي أن المحاسبة على هذه التجاوزات تتم في حالة الإبلاغ عنها من قِبَل المتحرش به وثبوت التهمة على الجاني بعد مرورها بالخطوات النظامية، وفي حال تنازل المتحرش به فإن للجهات الرسمية السلطة في إيقاع عقوبة الحق العام وفق عقوبات تراوح بين:

السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحداهما معًا

وقد تصل مدة السجن لخمس سنوات، والغرامة ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحداهما في حالة معاودة الفعل أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي إن كان المجني عليه طفلًا وإذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

إن كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه وإذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية كما تشدد العقوبة إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائمًا، أو فاقدًا للوعي، وإذا وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

الصورة الأولى لمولود الأمير حمزة الجديد .. وجماله يخطف الأنظار

الحرب العالمية الثالثة تتصدر الترند .. ومحمد هنيدي : استرها معانا يا رب

الشهير فيحان يفجر مفاجأة : أنا سبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا