كيم كارداشيان باكستان إلى الواجهة مجددًا .. وشقيقها القاتل حر طليق

أفرجت السلطات الباكستانية يوم أمس الاثنين عن شقيق عارضة الأزياء "قنديل بالوش"، المُلقبة بـ"كيم كارداشيان باكستان"، بعد أن أمضى ست سنوات فقط في السجن لقتله شقيقته بداعي الشرف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن والدة القاتل محمد وسيم عفت عنه يوم أمس لتقرر المحكمة الإفراج عنه وتسجيل القضية تحت مسمى "جريمة قتل بداعي الشرف".

وكانت "قنديل"، التي قتلت وهي بعمر الـ26 عامًا، قد اشتهرت بمنشوراتها الجرئية والمتمردة في وجه العادات والتقاليد الصارمة في بلدٍ محافظ.

وفي عام 2016، أقدم محمد على قتل شقيقته قنديل وحُكم عليه لاحقًا بالسجن المؤبد لخنقها، وقال للصحافة بوقاحة إنه لا يشعر بأي ندم على القتل لأن سلوكها كان "لا يطاق".

وفي عام 2019، صدر حكم بالسجن المؤبد بحق شقيقها محمد، لكنه استأنف القرار حتى ألغت محكمة في مدينة ملتان بوسط البلاد يوم أمس الإدانة بعد أن تراجع شهود عيان عن شهادتهم.

وقال محاميه سردار محبوب إن والدة وسيم، أنور مي، قدمت أيضًا بيانًا أمام المحكمة بأنها أصدرت عفوًا عنه، رغم أنه لم يتضح ما إذا كانت المحكمة نظرت في أقوال الأم في قرارها.

وقال محبوب إن محكمة بمدينة ملتان بشرق البلاد "برأت وسيم بالكامل"، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

ولم يُنشر أمر المحكمة بعد، لكن المدعي العام أكد الحكم بالبراءة.

وكانت جريمة قتل "قنديل بالوش" قد تحولت إلى قضية رأي عام في باكستان حيث يتم التعامل مع النساء بعنف من قبل الأقارب الذكور بسبب مزاعم عن جلب "العار" لسمعة الأسرة.

وبموجب التغيير الأخير على القانون الباكستاني، لم يعد الجناة قادرين على طلب العفو من أسرة الضحية - وأحيانًا أسرهم - وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم.

ومع ذلك، ما إذا كان يتم تعريف جريمة القتل على أنها جريمة شرف أم لا، فهذا متروك لتقدير القاضي، مما يعني أنه يمكن للقتلة نظريًا المطالبة بدافع مختلف ولا يزال يتم العفو عنهم.

واعترف وسيم في مؤتمر إعلامي نظمته الشرطة عام 2016 أنه خنق أخته البالغة من العمر 26 عامًا بسبب نشاطها الجريء على وسائل التواصل الاجتماعي.

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