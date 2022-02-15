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سعودية تطلب الخُلع من زوجها للذهاب إلى البوليفارد مع صديقاتها

منشور 15 شباط / فبراير 2022 - 06:28
بوليفارد الرياض
بوليفارد الرياض

كشف المحامي السعودي فهد العنزي عن أغرب حالات الخُلع والطلاق التي تلقاها في مكتبه خلال الفترة الأخيرة وأسباب زيادة أعداد الطلاق في الفترة الأخيرة ومنها رغبة إحداهن في الذهاب إلى البوليفارد.

وقال المحامي العنزي في لقاء مُتلفز بأن إحدى السيدات قصدت مكتبه لتطب الانفصال عن زوجه وتقيم دعوى "خُلع" لأنه يمنعهما من الذهاب إلى منطقة "بوليفارد الرياض" التي تعد من أشهر معالم السياحة في السعودية وأكثرها شعبية خاصة منذ انطلاق موسم الرياض 2022.

وقال المحامي العنزي خلال اللقاء: “أخبرتي الزوجة بأنها تريد الانفصال عن زوجها لأنها ترغب في الذهاب إلى منطقة البوليفارد أسوة بصديقاتها اللاتي يذهب هناك كل يوم لكنه يعارض ذلك ويمنعها من الذهاب معهن".

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة نقاش حامية الوطيس بين مؤيدٍ للخطوة التي أقدمت عليها السيدة بطلب الخلع من زوجها لهذا السبب، وبأن "البوليفارد" لم يكن بالتأكيد الدافع الرئيسي للطلاق لكنه القشة التي قسمت ظهر البعير.

طلاق بسبب البوليفارد

فيما "سخر" بعض النشطاء من الحجة التي دفعت المرأة على طلب الانفصال عن زوجها.

كما تطرق المحامي للحديث عن حالة أخرى، تتعلق بموظفة، اشترط عليها زوجها الحصول على نصف راتبها في أي عمل تلتحق به حتى ينفق من تلك الأموال على نفسه.

وأكد على أن هناك حالات تستوجب بالفعل الطلاق والخلع مثل عدم احترام الزوج والاستغلال المالي، لكن هناك حالات أيضًا غريبة.

وأشار إلى أن من أسباب زيادة حالات الطلاق، هو عدم توافق المستوى العلمي، وكذلك النواحي المادية وزيادة متطلبات الحياة، وعدم احترام الحوار بين الطرفين وتمسك كل طرف برأيه دون التنازل.

وطالب المحامي بضرورة سن نظام فسخ العقد في المملكة العربية السعودية لتلافي وقوع الظلم على أحد الأطراف ولعدم استغلال النظام في إيذاء الطرف الآخر.

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