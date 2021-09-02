حمدان الكبير برفقة حمدان الصغير.. الشيخة مريم آل مكتوم تستقبل طفلها الجديد

استقبلت الشيخة مريم، ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قبل أيام طفلها الثاني حمدان من زوجها الشيخ خالد بن محمد بن حمدان آل نهيان.

وزفت الشيخة مريم هذا النبأ السار من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" قبل ساعات.

وأشارت الشيخة مريم بأنها اختارت لطفلها الجديد اسم حمدان تيمنًا باسم شقيقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المعروف بـ"فزاع" وعلى اسم جد زوجها الشيخ حمدان آل نهيان.

وبينت الشيخة مريم بأنها استقبلت طفلها حمدان بتاريخ 25 أغسطس الماضي، ليكون ثاني أطفالها بعد محمد الذي استقبلته شهر سبتمبر من العام الماضي.

يذكر أن الشيخة مريم كانت قد أعلنت خطوبتها بالشيخ خالد عام 2018 وهو من أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي، تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية المرموقة ساندهيرست – وهو المكان نفسه الذي تدرب فيه الأمراء البريطانيون ويليام وهاري بالإضافة إلى العديد من أفراد العائلة المالكة في الإمارات، بما في ذلك الشيخ محمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ، ولي عهد دبي.

وتخرج الشيخ خالد من الأكاديمية مع شرف Misri Chand Platoon Awar التي تكرم الابتكار المتميز والشخصية والابتكار والشجاعة.