حملة لدعم إمام الحرم المكي صالح بن حميد بعد إساءة إيدي كوهين له

تصدر وسم #كلنا_الشيخ_بن_حميد قائمة الأكثر تغريدًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية مع أكثر من 11 ألف تغريدة لدعم إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد بعد الإساءة له من قبل الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين.

وانطلقت الحملة بعدما أعاد كوهين نشر مقطع فيديو من خطبة الجمعة للشيخ بن حميد في 30 ذو الحجة الموافق 29 يوليو الماضي والتي تضمنت الدعاء على "اليهود" ووصفهم بـ"الغاصبين المحتلين".

ويقول الشيخ صالح بن حميد في دعاءه الذي اختتم فيه خطبة الجمعة: "اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك، الهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم".

وأثارت كلمات الشيخ بن حميد وتأمين المصليين وراءه غضب واسيتاء أحد المغردين في دولة الاحتلال الإسرائيلي الذي بدوره قام بنشر الفيديو وأرفقها بادعاءات أن المملكة العربية السعودية أصبحت غير آمنة (حسب قوله).

وأرفق المغرد "ديفيد جلال" مقطع الفيديو بتغريدة قال فيها: "بالأمس وقف جميع اليهود مع المسلمين وأدانوا الإساءة الهندية على الرسول صلى الله عليه وسلم وتضامنوا على هاشتاق #إلا_رسول_الله_يامودى، ولهم مواقف مشرفة في نصرة قضايا المظلومين ومنها القضية الأحوازية والروهنغية الخ واليوم تخرج خطبة تحريضية من الكعبة المشرفة لإبادة اليهود شيء مؤلم جدًا".

وبعد ساعات، أعاد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين، والذي اعتاد على إثارة الجدل ومحاولة استفزاز مشاعر العرب والمسلمين، نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر.

حملة لدعم الشيخ بن حميد

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حملة لدعم إمام الحرم المكي الشيخ صالح بن حميد بعد إساءة كوهين له.

وأكد النشطاء أن أي محاولة إساءة للشيخ الجليل تُعد إساءة للشعب السعودي اجمع وللدولة السعودية وهو ما يتم رفضه جملة وتفصيلًا.

كما حرص المغردون على نشر صورة تجمع الشيخ الجليل بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يطبع قبلة احترام وتقدير على رأس الشيخ صالح بن حميد والتي اعتبروها بمثابة دعم القيادة السعودية له.

كتبت المغردة غادة عبر تويتر: "هم يقومون بتحريض والكراهية وتشويه سمعتها من قبل صهاينة محتلة عمدًا ضد المملكة عادي حرية تعبير أما نحن أبناء المملكة نقوم بدفاع عن وطنا وقيادة وعلمائها ومشائخها وشعبها لا لا تقوم القيامة المملكة خط أحمر خط أحمر من صغيرها لكبيرها".

وقال المغرد نجدي: "#كلنا_الشيخ_بن_حميد حفظ الله هذا العالم الجليل، ولعن الله الصهاينة المحتلين المجرمين الغاصبين، هم أجرم من على الأرض".

كتب المغرد أويس العنزي: "حفظ الله شيخنا الفاضل صالح ابن حميد إمام الحرم المكي #كلنا_الشيخ_بن_حميد يتعرض لهجمة شرسة من الإعلام الصهيوني ومن المنافقين ومن شذاذ الآفاق والمرتزقة كلنا الشيخ ابن حميد هزلت تخيلوا شبيح وكاتب سوري معروف يهاجم الشيخ ابن حميد فزعه ل الصهاينة".

الشيخ صالح بن حميد

اسمه الكامل: صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد.

ولد في 1369 هـ.

المنصب: إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة منذ 1404 هـ.

المؤهلات العلمية

الدكتوراه: الفقه وأصوله - مكة المكرمة 1402هـ - 1981 م.

الماجستير: الفقه وأصوله – مكة المكرمة 1396هـ - 1976 م.

البكالوريوس: شريعة – مكة المكرمة 1392-1395هـ

الثانوية العامة: مكة المكرمة 1386-1387هـ

الوظائف والمهام

إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة منذ 1404 هـ.

عضو هيئة كبار العلماء السعودية منذ 1421 هـ.

عضو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد برابطة العالم الإسلامي.

عضو في اللجنة الشرعية بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

مدرس بالمسجد الحرام، وقد صدرت موافقة سامية على تعيينه مدرساً ومفتياً بالمسجد الحرام.

رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي منذ 2007.

أستاذ بالمعهد العالي للقضاء.

نائب مجلس الأعلى للدار الحديث الخيرية.

إيدي كوهين

اسمه العربي: إيدي كوهين

اسمه العبري: إدوارد حاييم كوهين حلاله

ولد: عام 1972

هو إعلامي إسرائيلي ودكتور أكاديمي وباحث أول في مركز بيغين السادات للدراسات والأبحاث الإستراتيجية.

ظهرَ كذلك على شاشات وسائل الإعلام الدولية التي تهتمّ بأخبار العالم العربي مثل بي بي سي عربية وفرانس 24 ثم دويتشه فيله وغيرها.

زادت شهرة كوهين بسبب منشوراته "المثيرة للجدل" على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يستهدفُ من خلالها العالم العربي.

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