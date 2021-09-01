حمى مشبوهة تجتاح الهند.. الأطفال يصابوا بحمى شديدة ثم يموتوا فورًا

أعلن رئيس الوزراء إقليم أوتار براديش الهندي "يوغي أديتياناث" وفاة ما لا يقل عن 32 طفلًا وسبعة بالغين بسبب حمى غامضة الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء إن ما لا يقل عن ثمانية إلى تسعة مواقع في المنطقة تشهد انتشارًا لحمى فيروسية تشبه حمى الضنك.

وقال أديتياناث في بيان رسمي: "تم إنشاء جناح منفصل لهذه الحمى المشبوهة في فيروز آباد وتم حجز جناح Covid-19 المخصص كجناح منفصل، لقي 32 طفلًا وسبعة بالغين لقوا حتفهم بسبب الحمى المشبوهة.

ونفى رئيس وزراء الولاية التقارير التي تفيد بأن سبب وفاة 39 شخصًا هو حمى الضنك لكن سيتم التحقيق فيها من قبل فريق من جامعة الملك جورج الطبية في لكناو وفريق مراقبة حكومي.

وأكد رئيس الوزراء "يوغي أديتياناث" أنه تم نقل المرضى إلى المستشفيات والعيادات الخاصة بسبب نقص الوعي على المستوى المحلي فيما قامت السلطات المحلية بتقييم للوضع على مستوى الولاية".

وقال رئيس الوزراء للصحفيين إن الحالة الأولى تم اكتشافها في 18 أغسطس، وبدأ أفراد أسر المرضى علاجهم في المستشفيات والعيادات الخاصة: "عندما علمت إدارة المنطقة بالحمى، تم إنشاء جناح عزل للأطفال، حيث تم الإبلاغ عن وفاة ثلاثة أطفال في اليومين الماضيين.

واتهم السكان المحليون وزارة الصحة والهيئة البلدية بتجاهل القضايا المتعلقة بالصرف الصحي، وزعموا أن العديد من المصارف كانت تفيض في المنطقة.

يوم الأحد، زعم مجلس فيروز آباد أن أكثر من 40 طفلًا ماتوا بسبب حمى الضنك في المنطقة خلال الأسبوع الماضي وألقى باللوم على وزارة الصحة بالولاية والهيئة المدنية المحلية في "المأساة".

لكن وزير الصحة بالولاية "جاي براتاب سينغ" نفى هذه الأنباء وقال بأن التقارير خاطئة ولا أساس له من الصحة (عن وفيات حمى الضنك)".

