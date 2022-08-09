خاتم حسن نصر الله يثير الشكوك .. هل يعلن الحرب قريبًا؟

ألقى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قبل ساعات كلمة وجه فيها تهديدات صريحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في حال وقوع اعتداء على أي مسؤول فلسطيني في لبنان.

وقال نصر الله في خطابه المباشر أمام المشاركين في إحياء ذكرى عاشوراء، في وسط بيروت: "في الأيام القليلة الماضية سمعنا العديد من التصريحات والتهديدات تجاه لبنان، وهنا حسابنا معكم هو حساب آخر، وما حرب تموز ببعيدة".

وتابع: "لا تخطئوا مع لبنان ولا مع شعب لبنان، وإن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان، بعد التهديد باغتيال قادة المقاومة الفلسطينية في لبنان، لن يبقى من دون عقاب، ولن يبقى من دون أي رد".

وفي الوقت الذي تطرق نصر الله في كلمته للكثير من القضايا الهامة أبرزها ملف الترسيم البحري والعدوان الأخير على قطاع غزة وضحايا احتفالات عاشوراء في نيجيريا، انشغل متابعو الخطاب بالخاتم الذي كان يضعه في إصبع البنصر.

خاتم حسن نصر الله

بعيدًا عن السياسة، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفة المزيد من التفاصيل عن الخاتم الذي كان يرتديه نصر الله في خطابه.

وذكر أحد المغردين على موقع التدوين “تويتر” أن خاتم نصر الله يُطلق عليه اسم "الهيماتيت الصيني" زاعمين أن وضعه "قد يعني أنه كان يستعد للحرب". (حسب قولهم)

وأشار صاحب حساب Intelsky، ومقره في بيروت، إنه وفقًا لبعض المعتقدات الإسلامية لدى الشيعة، فإن ارتداء "خاتم الهيماتيت" يعني أن الوقت قد حان للحرب، وهو ما قد يكون رسالة تهديد أكثر خطورة من حسن نصر الله لإسرائيل.

ما هو حجر الهيماتيت ؟

الهيماتيت هو حجر طبيعي يستخدم غالبًا لتحقيق التوازن ودعم شفاء الجسم والمنزل عند استخدامه وفقًا للفلسفة الصينية "فينج شوي".

يسمى حجر الهيماتيت لدى العرب بـ "الحجر الصيني" وهو أحد أنواع الأحجار الكريمة ذات البلورات السميكة.

ألوان حجر الهيماتيت ؟

يأتي حجر الهيماتيت في مجموعة متنوعة من الألوان، تتراوح من الأحمر إلى البني إلى الرمادي إلى الأسود، وكلها ذات بريق معدني.

تسمية حجر الهيماتيت

يأتي اسم الهيماتيت من الكلمة اليونانية haimatitis، والتي تعني الدم الأحمر.

خصائص حجر الهيماتيت

اللون: رمادي، أسود، بني، أحمر

الكوكب: زحل

الفلك: برج الدلو، برج الحمل

العناصر: الأرض والمياه

الأصل: أستراليا، وبنغلاديش، والبرازيل، وكندا، الصين، وجمهورية التشيك، والهند ، وإيطاليا، وليبيريا، ونيوزيلندا، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة، وفنزويلا

استخدامات الهيماتيت

الهيماتيت هو حجر أرضي وموازن للغاية، وغالبًا ما يستخدم للمساعدة في ربط الجسم مرة أخرى. لهذا السبب، يمكن استخدامه للحفاظ على الاتصال بالجسد المادي والأرض عند القيام بالعمل الروحي.

يمكن أن يكون الهيماتيت مفيدًا أيضًا في تذكيرك بالعناية بجسمك المادي، والتأكد من تلبية احتياجاتك لأشياء مثل الطعام والماء والنوم. كما تم استخدامه لموازنة خطوط الطول في الجسم.

الهيماتيت له تأثير مهدئ، مما يجعله حجرًا مفيدًا لمعالجة أنماط التفكير المتكررة وغير المفيدة، ويمكن أن يساعد العمل مع الهيماتيت في الكشف عن الأفكار المقيدة التي قد تعيقك حتى تتمكن من تجاوزها.

يمكن للهيماتيت أيضًا امتصاص الطاقة السلبية وتحويلها ، ويمكن أن يساعدك في رؤية الجانب الإيجابي من المواقف.