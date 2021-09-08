خادمة هندية تنحر طفلها بعد دقائق من ولادته في منزل كفيلها بالكويت

أثارت حادثة "نحر" رضيع على يد والدته بعد دقائق من ولادته موجة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في الكويت حيث أقدمت على فعلها الشنيع في منزل كفيليها بمنطقة "سعد العبد الله".

وكشفت مصادر أمنية كويتية بأن الخادمة التي تحمل الجنسية الهندية تبلغ من العمر 39 عامًا أقدمت على إنهاء حياة مولودها بعد دقائق من ولادتها في منزل كفيليها.

وبعد ورود بلاغ حول الواقعة، توجه رجال النجدة والمباحث والطب الشرعي ووكيل النائب العام إلى المنزل، وجرى ضبط الخادمة، وتحويلها إلى مكتب التحقيق، وتحويل الطفل المتوفى إلى إدارة الطب الشرعي.

ولم يعرف حتى هذه اللحظة السبب الذي دفع الخادمة على قتل رضيعها وما إذا كانت تعاني من مشاكل نفسية دفعتها لتنفيذ جريمتها.

وأثارت الحادثة موجة كبيرة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الأم بـ"المجرمة" وطالبوا بمحاسبتها.

وأعرب مغردون على موقع التدوين "تويتر" عن غضبهم واستيائهم من الجريمة متسائلين عن السبب الذي قد يدفع أم للتخلي عن رضيعها بعد أن حملته في بطنها لمدة 9 أشهر.

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