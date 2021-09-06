العثور على راقصة جثة هامدة في منزلها.. والشكوك تحوم حول صديقها

عثرت شرطة مقاطعة نورثهامبتونشاير بإنجلترا على جثة راقصة تبلغ من العمر 22 عامًا بعدما تعرضت لعدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسمها.

وبحسب مصادر أمنية، فقد عثرت الشرطة على جثة "مادي دوردانت هولامبي" في عقار في مدينة كيترينج بمقاطعة نورثهامبتونشاير مساء يوم 27 أغسطس الماضي.

كما عثرت الشرطة على صديق الراقصة "مادي"، ويدعى "بنيامين جرين" (41 عامًا)، منتحرًا في نفس العقار الذي يملكه، وتأكد أنه كان على علاقة معها.

وأضافت الشرطة أنه تم إبلاغ العائلتين بالنتائج وسيستمران في تلقي الدعم من قبل ضباط متخصصين.

وقالت أسرة الراقصة: "لقد شعرنا بصدمة شديدة لفقدان مادي، ابنتنا الجميلة وأختنا وحفيدتنا، قلوبنا محطمة ولا يمكننا أن نتخيل الحياة بدونها. الصدمة والألم الذي نشعر به لا يوصف، كانت امرأة جميلة من الداخل والخارج، ولم تحب شيئًا أكثر من قضاء الوقت مع عائلتها وأصدقائها".

وتابعت: "كانت مادي فتاة لطيفة ومهتمة أثرت في حياة كل شخص قابلته، كما كانت راقصة موهوبة، استمرت موهبتها الإبداعية خلال المدرسة وحتى مسيرتها المهنية في التسويق. لقد تم إنهاء حياتها تمامًا".

وتناقلت وسائل إعلام تقارير تفيد بأن صديق الراقصة "مادي دوردانت هولامبي" كان يعاني من مشاكل نفسية ولم يكن متزنًا وفقًا لشهادة جيرانه وأصدقائه الذين أكدوا بأنه يعاني من سلوكيات غريبة وكانوا يتجنبون الحديث معه.