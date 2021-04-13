الأمير الأردني نايف بن عاصم يدخل القفص الذهبي بزواجه من الشريفة فرح

احتفل الأمير نايف بن عاصم، حفيد الملك عبدالله الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بزواجه من الشريفة فرح اللهيمق وسط أجواء عائلية.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب فيروس "كورونا" المُستجد، اقتصرت حفلة الزواج على والدي العروسين.

وكان الأمير عاصم قد احتفل بخطوبته على الشريفة فرح شهر يوليو العام الماضي بحضور الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، والأميرة عالية بنت الحسين إلى جانب شقيقات الأمير نايف، سارة وياسمين.

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إليكم صورًا من حفل الخطوبة

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نبذة عن الأمير عاصم بن نايف (والد العريس)

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يذكر أن الأمير نايف هو نجل الأمير عاصم من زوجته الثانية الأميرة سناء التي تزوجها في 6 يناير 1986.

ويعد الأمير عاصم بن نايف، هو النجل الثاني للأمير نايف بن عبد الله الأول ووالدته هي الأميرة ميهرماه سلطانة حفيدة السلطان العثماني محمد رشاد، ولد في مدينة الإسكندرية.

تعليمه

أكمل دراسته الثانوية في مدرسة ميلفيلد (بالإنجليزية: Millfield School)‏ في سومرست في إنجلترا، ثم تلقى شهادته الجامعية في التصميم الداخلي (بالإنجليزية: Interior Architecture)‏ عام 1972 من المملكة المتحدة.

حياته المهنية

بعد تخرجه قضى سنتين في إسبانيا حيث انضم إلى شركة عالمية لكسب خبرة عملية في التصميم الداخلي وذلك بالفترة من 1972 إلى 1974، عاد بعدها إلى عمّان لممارسة هذه المهنة بالإضافة إلى استيراد وتوريد المفروشات والإكسسوارات المكملة.

درّس في جامعة البتراء مادة التصميم الداخلي وذلك بالفترة من عام 1994 إلى عام 1996.

أسس عام 1993 «شركة الساهر للحراسات الأمنية»، كما أسس «شركة فيجن الأردنية» (بالإنجليزية: Jordan Vision Company)‏ للاتصالات، ويترأس مجلس إدارة هاتين المؤسستين.

نشاطاته

رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة.

نائب رئيس اتحاد الفروسية الأردني.

رئيس جمعية سباقات القدرة للخيول .

رئيس سبانا (بالإنجليزية: SPANA)‏ وهي جمعية دولية لحماية الحيوان.

يمثل عدة صناعات وشركات صينية في الأردن والمنطقة.

أسرته

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في 6 يناير 1986 تزوج من الأميرة سناء عاصم وأنجبا:

الأميرة صالحة (مواليد 14 يونيو 1987).

الأميرة نجلاء (مواليد 9 مايو 1988).

الأمير نايف (مواليد 22 يناير 1998).

كان متزوجًا من فيروزة فوكشوري، (تم الطلاق بعام 1985) وله منها ثلاثة بنات هن:

الأميرة ياسمين (مواليد 30 يونيو 1975).

الأميرة سارة (مواليد 12 أغسطس 1978).

الأميرة نور (مواليد 6 أكتوبر 1982).

هواياته

أهمها ركوب الخيل والغوص في البحار والقراءة.

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