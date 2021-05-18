خلال أيام الحرب التسعة.. مواليد غزة خلال الحرب المتواصلة نحو 6 أضعاف عدد الشهداء

كشفت إحصائية أجرتها وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد المواليد خلال أيام الحرب التسعة الماضية وصل إلى نحو ستة أضعاف عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال مدير مركز المعلومات في وزارة الصحة بالقطاع المحاصر هاني الوحيدي أن متوسط عدد المواليد الشهري في القطاع يصل إلى نحو 3500 مولود جديد في كافة مناطق قطاع غزة.

وأضاف الوحيدي: "متوسط عدد المواليد اليومي يصل أحيانًا إلى ما بين 120 و150 مولودًا فلسطينيًا جديدًا"، موضحًا أن هناك ما بين 900 و1000 مولود جديد خلال أيام الحرب الماضية.

وأشار الوحيدي، إلى أنه نظرًا إلى ظروف الحرب واقتصار عمل العديد من الموظفين من خلال بيوتهم على الشبكة الإلكترونية، فإنه لم يتم جمع الأرقام الدقيقة من مختلف مستشفيات القطاع.

وذكر مدير مركز المعلومات، أن "كل موظف لديه الجهاز الخاص به، ويعمل إلكترونيًا من المكان المقيم فيه، ويتم التواصل بشكل دائم لضمان سير العمل في الوزارة بأفضل شكل ممكن، في ظل تواصل

العدوان الإسرائيلي".

وارتفعت، مساء الإثنين، حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ 10 مايو الجاري، إلى 212 شهيدًا منهم 61 طفلًا و36 امرأة و16 مسنًا، وذلك بحسب آخر إحصائية لوزراة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وخلال مؤتمر صحافي بمدينة غزة، قال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، إن عدد الجرحى ارتفع أيضًا إلى 1400.

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