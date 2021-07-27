خلال دقائق معدودة.. لحظة غرق مطعم عائم في نهر النيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو يوثق اللحظات التي غرق فيها مطعم عائم تابع لفندق 5 نجوم بالجزيرة وسط نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي لم تتجاوز مدته 50 ثانية غرق مطعم "لو ديك-Le Deck" العائم التابع لفندق "سوفيتيل الجزيرة" بالكامل في مياه النيل مساء السبت.

وعند الثامنة ودقيقتين من مساء يوم السبت الماضي سمع القريبون من المطعم العائم صوتًا غريبًا تبعه ميل أحد جوانبه، ثم بدأ يغوص في الماء حتى اختفى في خمسين ثانية.

وفي الوقت الذي لم تحدد أسباب غرق المطعم، كشف مغردون بأنه كان عبارة عن مركب عائم ثابت أمام الفندق ويقع في أحد أفضل المواقع المُطلة على نهر النيل ويعد الآن أحد أهم الوجهات للسياح العرب والخليجيين.

وجرى بناء المطعم العائم في عام 1984 وكان يطلق عليه اسم "بارادايس" وتميّز ببساطته وشهرته، فقد كان نقطة لقاء لكثير من مشاهير الأدب والفن والسياسة، منهم الفنانة صباح ووديع الصافي والمفكر لطفي الخولي والدكتور أسامة الباز وأحمد قذاف الدم السياسي الليبي المشهور وغيرهم من الأعلام المصريين والعرب.

تغير اسم المطعم العائم بعد تغير إدارة الفندق وملكيته، وصار اسمه "لو ديك-Le Deck"، ولكن ظل يمتلك نفس مميزات جمال الموقع وجذب الباحثين عن الجمال والتميز.

وقال سائح بريطاني شهد الحادث لصحيفة عرب نيوز: "كنت جالسًا على الشرفة المقابلة أتناول الشاي وأدخن مع أصدقائي، وفي البداية اعتقدت أن هناك شجارًا، ثم ظننت أن شخصًا ما قد غرق ثم سمعنا دويًا، ثم فجأة بدأ سطح السفينة في الغرق بطريقة تذكرني فيلم تيتانيك".

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