داوود الشريان يثير الجدل في أحدث ظهور.. وزن أقل وتغير بملامحه

أثار الإعلامي السعودي داوود الشريان التكهنات بشأن حالته الصحية بعد ظهوره الأخير مع الممثلين السعوديين ناصر القصبي وحسن العسيري في الحفل الذي أقامته قناة mbc مؤخرًا بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيسها.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشريان الأخيرة وتساءلوا عن سبب تغير إطلالته حيث بدا أقل وزنًا وبوجهٍ شاحب.
وفتحت صورة الشريان باب التكهنات لدى المغردين الذين تسابقوا على طرح أسباب تنوعت بين الطبية والصحية متجاهلين تأثير هذه الكلمات عليه.
حيث رجح بعض المعلقين إصابة داود الشريان بمرض السرطان، حيث كتب أحدهم: "داوود الشريان بعد التكميم طالع يشبه عبدالاله السناني"، فرد عليه حساب آخر قائلًا: "مو تكميم عنده سرطان المعدة، تقدر تشوف المقابلة في اليوتيوب، برنامج من الصفر".
مرض داوود الشريان
وكان الشريان قد تحدث سابقًا عن تجربته مع مرض سرطان القولون خلال العام 2000، وخضوعه لجراحة تمّ خلالها استئصال الجزء المتضرر من القولون، حيث أجبر على حمل كيسًا ملصقًا على خاصرته لمدة 6 أشهر، قبل أن يتماثل جسده للشفاء بشكلٍ نهائي.
وأشار الشريان حينها إلى تعرضه لصدمة نفسية شديدة عندما علم أن نتائج تحاليل السرطان تؤكد إصابته، ما جعله يضرب عن الطعام لمدة عشرة أيام.
داوود الشريان
بدأ داوود الشريان العمل في الصحافة بعام 1976، تخرج من جامعة الملك سعود تخصص صحافة. قدم برامج في الإذاعة والتلفزيون ومنها الثانية على إذاعة ام بي سي اف ام، والثامنة (برنامج) على قناة إم بي سي 1 لُقّب بكبريت الصحافة.
حياته العملية
- عمل في جريدة الجزيرة عام 1976، التحق بمجلة اليمامة في عام 1977 وأصبح مديرًا للتحرير.
- في عام 1980 أصبح أول مراسل لوكالة "إسوشيتد برس" في السعودية، سافر إلى الولايات المتحدة في عام 1985 وتلقى دورة في اللغة الإنجليزية والصحافة.
- في عام 1987 أسس شركة للتوثيق والمعلومات وتولى إدارتها.
- في عام 1987 عمل مديرًا عامًّا لمجلة الدعوة ورئيسًا لتحريرها، وعضوًا في المجلس إدارة الشركة الوطنية للتوزيع.
- في عام 1989 أصبح رئيسًا لجريدة "المسلمون الدولية" الأولى وعضوًا في مجلس إدارة الشركة السعودية للأبحاث.
- في عام 1993 أصبح مسؤولًا عن التحرير والإدارة جريدة الحياة في السعودية ودول الخليج، وعضوًا في مجلس إدارة دار الحياة حتى عام 2003.
- في عام 2004 عمل مع تلفزيون دبي وقدم برنامجًا سياسيًّا أسبوعيًّا هو "برنامج المقال"، وحصل البرنامج في عامه الأول على الجائزة الفضية للبرامج الحوارية في مهرجان قناة الجزيرة، وكان هو البرنامج الوحيد الفائز بعد حجب الجائزة الذهبية.
- في أكتوبر 2006 أصبح نائبًا لمدير عام قناة العربية ومديرًا عامًا لمجموعة إم بي سي في السعودية، وعضوًا في مجلس إدارة قناة العربية، ومجلس إدارة مجموعة إم بي سي تولى رئاسة تحرير "موقع العربية نت" في مايو 2009.
- عمل محاضرًا لمادتي "التقرير الصحفي" و"التحقيق الصحفي"على طلبة السنوات النهائية في جامعة الإمام، ومحاضرًا للعاملين في "وكالة الأنباء السعودية" والصحف والمجلات الحكومية، من خلال برامج معهد الإدارة العامة لتدريب موظفي القطاع العام، وكان أول صحفي يتم اختياره للتدريس في الجامعات والمعاهد السعودية.
- في ديسمبر 2017 أصبح رئيسًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودي، واستمر في هذا المنصب إلى شهر ديسمبر عام 2019م.
وفاة الأميرة دلال بنت سعود.. تعرف على أولى زوجات الوليد بن طلال
صحافية سعودية تلفت الأنظار في مؤتمر وزير خارجية النمسا.. ماذا فعلت؟
رياض محرز يحتفل بخطوبته من عارضة أزياء بريطانية.. الصور الأولى من الحفل
© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)