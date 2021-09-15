داوود الشريان يثير الجدل في أحدث ظهور.. وزن أقل وتغير بملامحه

أثار الإعلامي السعودي داوود الشريان التكهنات بشأن حالته الصحية بعد ظهوره الأخير مع الممثلين السعوديين ناصر القصبي وحسن العسيري في الحفل الذي أقامته قناة mbc مؤخرًا بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيسها.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة الشريان الأخيرة وتساءلوا عن سبب تغير إطلالته حيث بدا أقل وزنًا وبوجهٍ شاحب.

وفتحت صورة الشريان باب التكهنات لدى المغردين الذين تسابقوا على طرح أسباب تنوعت بين الطبية والصحية متجاهلين تأثير هذه الكلمات عليه.

حيث رجح بعض المعلقين إصابة داود الشريان بمرض السرطان، حيث كتب أحدهم: "داوود الشريان بعد التكميم طالع يشبه عبدالاله السناني"، فرد عليه حساب آخر قائلًا: "مو تكميم عنده سرطان المعدة، تقدر تشوف المقابلة في اليوتيوب، برنامج من الصفر".

مرض داوود الشريان

وكان الشريان قد تحدث سابقًا عن تجربته مع مرض سرطان القولون خلال العام 2000، وخضوعه لجراحة تمّ خلالها استئصال الجزء المتضرر من القولون، حيث أجبر على حمل كيسًا ملصقًا على خاصرته لمدة 6 أشهر، قبل أن يتماثل جسده للشفاء بشكلٍ نهائي.

وأشار الشريان حينها إلى تعرضه لصدمة نفسية شديدة عندما علم أن نتائج تحاليل السرطان تؤكد إصابته، ما جعله يضرب عن الطعام لمدة عشرة أيام.

داوود الشريان

بدأ داوود الشريان العمل في الصحافة بعام 1976، تخرج من جامعة الملك سعود تخصص صحافة. قدم برامج في الإذاعة والتلفزيون ومنها الثانية على إذاعة ام بي سي اف ام، والثامنة (برنامج) على قناة إم بي سي 1 لُقّب بكبريت الصحافة.

حياته العملية