دعمًا للتنوع العرقي.. 19 يونيو عطلة "تويتر" الرسمية

أعلن الرئيس التنفيذي لموقعي تويتر وسكوير" جاك دورسي" أن يوم 19 يونيو، سيصبح عطلة دورية في الشركة، دعمًا للتنوع العرقي.

وقال "دورسي" في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين بأن الاختيار وقع على يوم (19 يونيو) تحديدًا لأنه ذكرى إعلان تحرير العبيد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي "إبراهام لينكولن" عام 1865.

Both Twitter and Square are making #Juneteenth (June 19th) a company holiday in the US, forevermore. A day for celebration, education, and connection.https://t.co/xmR3fWMiRs