دمية جنسية عارية تثير الرعب على شواطئ تايلاند .. ظنوا أنها جثة

أثارت دمية جنسية عارية مُلقاة على أحد شواطئ مدينة تشونبوري التايلاندية حالة من الذعر بين السكان المحليين والسيّاح الذين ظنوا أنها جثة امرأة متوفاة أو مقتولة وهو ما دفعهم للاتصال بالشرطة المحلية.

وبحسب وسائل إعلام محلية في تايلاند، استجابت شرطة المدينة لبلاغ المواطنين المرعوبين من المشهد المريب أمامهم وقاموا بمعاينة الجثة، والتي تبين أنها مجرد دمية جنسية تم رميها على الشاطئ.

وشوهدت الدمية للمرة الأولى في 18 أغسطس الجاري على الشاطئ بانج ساين في مقاطعة تشون بوري شرقي تايلاند، وتم تحميل صورها على فيسبوك والتي أظهرت ما يبدو أنه جسد عارٍ بساق مكشوفة مع فستان رمادي يغطي النصف العلوي من الجسم.

وقال متحدث باسم شرطة منطقة بانغ شون: "وصلت قوات الأمن نحو الشاطئ، وعندما لاحظته الشرطة من بعيد، بدا أنه جسد بشري،

وبعد إلقاء نظرة فاحصة، تم التعرف على الجسم وتبين أنه دمية جنسية يبلغ سعرها 552 دولار أمريكي".

ورجح المتحدث باسم الشرطة في أن يكون أحدهم قد ألقى الدمية في نهر أو قناة جرفت المياه بعدها على الشاطئ، مؤكدًا إزالة الدمية من الشاطئ لمنع حدوث ذعر بين السياح والسكان المحليين.

كما أبلغت الشرطة أنه تم الاحتفاظ بالدمية في مركز فريق الإنقاذ ويمكن لمالكها استلامها من هناك.

دمية جنسية

هي نوع من الألعاب الجنسية التي تكون مشابه في حجم وشكل الشريك/ـة من أجل الحصول على مساعدة في الاستمناء، وقد تكون الدمية جسم كامل مع الوجه، أو مجرد الحوض مع الأعضاء الجنسية.

ظهرت الدمى الجنسية لأول مرة في القرن السابع عشر حيث كانت تصنع من القماش أو الملابس القديمة حيث استخدمت للسجناء والبحارة الفرنسيين والإسبان الذين يقضون رحلات طويلة في عرض البحر.

في عام 1970 أصبح الفاينيل والسيليكون المواد الأكثر استخدامًا في تصنيع دمى الجنس وقد أعطى السيليكون على وجه الخصوص درجة أكبر من الواقعية.

في عام 1982 كانت هناك محاولة لاستيراد شحنة من دمى الجنس في بريطانيا بقصد إنهاء قانون ضد استيراد السلع الفاحشة وغير اللائقة وبعد مصادرتها تم رفع القضية إلى محكمة العدل الأوروبية واضطرت بريطانيا إلى رفع الحظر عن استيرادها حيث أنها تشكل حاجزا أمام التجارة الحرة وفقا لأحكام معاهدة روما.